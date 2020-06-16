由林文龍、黃翠如、陳自瑤和連詩雅主演的無綫劇集《那些我愛過的人》引起不少觀眾討論，首集陳自瑤以泳衣造型大騷魔鬼身材獲網民大讚，過往有「ABC港女」之稱的連詩雅在劇中演出同樣有驚喜，讓人刮目相看。

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說起連詩雅（Shiga），最讓人印象深刻的自然是在電影《喜愛夜蒲》系列中的演出，「愛蒲」的Shiga十多歲已是蘭桂坊常客，對夜場環境熟悉的她在電影中仿佛飾演現實中的自己，因為此角色，Shiga開始廣為觀眾認識，但也讓大眾對她留下「蒲精」印象。而自小就讀國際學校的她，說話時中英夾雜，聲音高八度，加上參加ViuTV真人騷《跟住矛盾去旅行》時語調造作，被封為「極級港女」。

連詩雅一向予人「造作」印象。（《跟住矛盾去旅行》截圖）

Shiga在《那些我愛過的人》中飾演婦產科醫生方書文，一改以往「爛蒲」戲路，出演專業人士，聲音高昂的她自言要話4個月「練聲」，讓自己的聲音較低沉。下了一番苦功的Shiga也成功讓網民改觀，紛紛大讚她演技有進步。日前，Shiga趁自己出道10週年在Instagram上傳多張舊照及感性長文，「回想到這10年的路，每一次以為踏前了一步，卻退後了兩步」，10年時光，Shiga不論在事業上還是愛情上都有所成長。

由愛得盲目到修心養性帶眼識人

有些女生在愛情路上跌跌碰碰，留下傷疤，才終於學懂「帶眼識人」這堂愛情必修課。連詩雅也如是，雖然十多歲「縱橫」夜場，見識過不少男男女女的情愛之事，拍拖次數也自言不少，理應是情場「老江湖」，實際上Shiga過去卻多次「睇錯人」。最轟動自然是她與Rapper曲赤的親密照在2012年流出，當時初出道的Shiga「女神形象」盡毀，更要開記者會道歉，直言16歲與曲赤拍拖時，因為信任對方才會與對方拍攝親密照，並且坦言照片流出讓她「很失望」。

連詩雅曾召開記者會為親密照流出一事道歉。（VCG）

而往後連詩雅的花邊新聞不絕，有媒體大爆她十多歲曾經與有婦之夫永安百貨太子爺郭永淳發生婚外情。她承認兩人昔日戀情，但直言當時不知對方有另一半，分開之後才知對方已經結婚。不論Shiga的解釋孰真孰假，她往日「精彩」的情史也會惹來大量負評，讓她在事業上下的所有苦功也被埋沒。有時候，明明是愛情上的「受害者」，只是因為深愛就要背負「壞名聲」，似乎有點不公。但與其埋怨，不如從失敗的戀情中學懂花點耐性觀察對方，一有好感就「橫衝直撞」，到頭來受傷的只有痴心錯付的自己。

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30+戀情無結果：婚姻離自己愈來愈遙遠

連詩雅近年在愛情路上似乎也變得沉着，上一個男友是音樂人徐浩，拍拖3年多，她坦言曾經視對方為結婚對象。可惜近日受訪，連詩雅表示已經於去年底與徐浩分手，又慨歎「婚姻離自己愈來愈遙遠」。雖然做不成情人，卻依然是工作夥伴，今年初仍可見徐浩上傳為Shiga伴奏的影片，她終於學會成熟地與感情關係說再見。

由世界圍住她轉到渴望被世界容納

不僅在愛情上，在事業上也可看見連詩雅的成長。15歲入行成為模特兒，入行之後很快就獲得女主角的位置，世界一直都圍着她轉，容許她一直做被照顧的小女孩。4年前，Shiga拍攝ViuTv節目《跟住矛盾去旅行》時，因常常手機不離手、見到蜘蛛絲大驚小怪、無間斷影相而被封為「極級港女」兼不專業。

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然而，連詩雅去年在《12個夏天》中卻完全顛覆觀眾對她的負面印象，在節目中毫無架子，盡現真性情一面，她接受01娛樂訪問時坦言「我知道連詩雅呢個名係會聯想到好多唔同嘅新聞或者標籤，我改變唔到全世界點樣睇我，所以何必執着呢啲，只係做好自己希望世界可以慢慢容納我就心滿意足啦。」看來她的確如出道十年感言中所述般，由當初的「小妹子」成為「大女孩」。