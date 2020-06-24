【英國王室】戴安娜王妃（Princess Diana）在1997年一場車禍中離世，終年只有36歲，除了威廉王子與哈里王子失去了母親，世界也從此失去了一位美麗動人且獨立有個性的王妃。 離世23年，導演Pablo Larrain決定開拍電影《Spencer》，以戴安娜王妃的原來姓氏作戲名，紀錄她的傳奇故事。

戴安娜王妃是位傳奇人物，她的故事曾被翻拍過無數次。（Getty Images）

戴安娜王妃傳奇一生受人敬仰

戴安娜王妃（Princess Diana）原名為Diana Spencer，出身在貴族家族斯賓塞，因而培養出她淑女的個性，就算卸下「殿下」頭銜，也熱衰公益，尤其是愛滋病議題，受民眾愛戴；戴安娜更是一代女性的時尚icon，她每一次出場都謀殺不少菲林，她前衛又不失優雅的打扮，有別英國王室傳統，她出席正式活動不戴手套，為表更接近人民，她得知查理斯王子的婚外情，她更把自己打扮得更得體漂亮，努力展現自己的價值。

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但在愛情道路上，她可算是失敗，愛上不愛自己的男人，在王室尋求幫助也換來英女王冷漠的回應：「我不知道你該做什麼，查理斯已經沒救了。」她又因婚姻關係不美滿，渴望依靠，而戀上一名保護王室成員的人，外界估計是保鑣Barry Mannakee，不過Barry在1987年執勤時死於車禍，有指是「被車禍」。

待戴安娜終於能離婚，享受一切的自由，卻在一年後車禍中喪命。

Kristen Stewart 將在《Spencer》飾演戴安娜王妃。（Getty Images）

Kristen Stewart 演戴安娜找回自我

據《Deadline》報道，智利導演Pablo Larrain決定開拍電影《Spencer》，故事以90年代初期（大約1992年）為背景，講述戴安娜得悉與查理斯之間已沒有可能，在聖誕節的3天找回認識查理斯前的自己：「我們決定故事將着重描寫身份認同，講述一名女人何解有王后不做。」現實中，戴安娜得知查理斯與前女友卡米拉舊情復熾，令她痛苦不堪，接着二人正式分居，到1996年正式離婚。

導演更找來近年有着不羈、神秘感的Kristen Stewart擔入戴安娜，導演更形容Kristen是「當今最偉大的演員之一」，有足夠能力表現出戴安娜極其複雜的內心世界，電影預計將在2021年開始製作。

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