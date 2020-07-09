近日韓國女團AOA欺凌事件鬧得沸沸揚揚，事關已退出組合的前成員珉娥在個人社交帳號上爆出自己在團隊的10年間遭受同團成員智珉欺凌事件，因長期受欺壓而導致患上抑鬱症和恐慌症，甚至多次試圖割腕自殺，驚人事件轟動整個娛樂圈。

韓國女團AOA前成員珉娥爆出自己被同團成員智珉欺凌長達10年。（NAVER）

爸爸去世卻被威嚇不準哭？ 患抑鬱症多次試圖割腕自殺

姐姐看到我的手腕大概也不會有罪責感吧？看到我的臉就想罵人吧? 珉娥

韓國女團AOA前成員珉娥早前在個人IG帳號上上傳千字文，大爆自己過去10年間，遭受同隊隊長智珉的針對與欺凌。珉娥表示一直無法理解為何團員智珉會無故討厭和針對自己，她透露當年自己還是組合成員進行活動的時候，父親因胰腺癌末期住院，但因為擔心耽誤行程以及害怕被智珉責怪而選擇繼續活動，沒法陪伴他人生最後一程，當時奄奄一息的珉娥父親還用筆歪歪扭扭地在紙上寫下：「我的女兒去哪了？」

韓國女團AOA前成員珉娥早前在個人IG帳號上上傳多篇文章及割腕相：

珉娥還透露父親過世後，自己在待機室忍不住哭了，但是智珉卻將她拽進待機室的衣櫃裡，責怪她破壞了團隊的氣氛。而珉娥要靠吃精神安定藥喝安眠藥才能穩定情緒，繼續跑完剩下的行程。她絕望表示：「因為是真正熱愛的職業，我一次也沒有因為工作感到壓力，說實話我真的不想退出AOA，但是因為裡面有一個我討厭的人，有個欺負了我十年的人，我也忍受了十年。」

韓國女子團體AOA爆出欺凌事件。(kvwowv@IG)

珉娥笑容背後承受著巨大痛苦：（點閱下圖查看）

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珉娥受盡10年欺凌 ：我太委屈太痛太累了

我也不是因為想出生而出生的啊！ 珉娥

珉娥在作為AOA女團組合成員期間，常常受到隊長智珉責罵與欺負，因而患上抑鬱症，還有恐慌障礙和不安症。她甚至還上傳自己傷痕累累的手腕，因為智珉的緣故曾多次試圖割腕自殺，但是為了養家活口，她只能忍氣吞聲堅持下來。欺凌事件一直未有被揭發，而智珉生活貌似一直順風順水，珉娥在文中感嘆：「欺負我的姐姐過得太好了不是嗎⋯⋯我每天睜開眼睛就很痛苦，但是為了養活一家人（要堅持下去）。」

韓國女子團體AOA爆出欺凌事件。（ASIATODAY）

「我得把頭浸泡在洗手盆內忍住淚水，每天把頭浸泡在洗手盆內生活，真的地獄一樣。」

另外，珉娥在文中還提到更多血淋淋的個人狀況，她形容自己因為「姐姐」（指智珉）變成精神病，吃了將近200粒安眠藥，用小刀割腕鮮血淋漓家裏都變成了血地板，母親也因此得了抑鬱症，還說：「我的遺書裡一直有姐姐的名字」。珉娥哀痛欲絕的文字讓眾人十分擔心她的身心狀況，很多粉絲擔憂她情緒不穩，亦都萬分驚訝看似和諧的女團背後竟然藏著如此驚人又可怕的問題。

女團AOA智珉和珉娥鏡頭前的好友情都是扮出來？(NAVER)

珉娥與智珉表面扮Friend？（點閱下圖查看）

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而「元兇」智珉在事件爆發後，據悉曾登門拜訪珉娥家道歉，卻被珉娥指出態度並不誠懇，而智珉在IG上過於形式化的道歉文也再度傷透了珉娥的心。AOA所屬娛樂公司FNC在欺凌事件爆發後，一直遲遲未有發表任何聲明，被粉絲和網友痛批反應緩慢。早前，FNC娛樂公司突然發表聲明宣佈成員智珉將正式退出AOA，並中斷所有演藝活動，還表示公司將為風波負起全部責任，未來將重新做好藝人管理。

不過公司與智珉的道歉依舊無法平息民怨，許多粉絲認為長達數年的組合活動與相處之下，公司職員不可能毫不知情，更像是同隊隊員與工作人員袖手旁觀，直到事件發展到了一發不可收拾的地步。而且公司官方聲明中也沒有提到一句向珉娥道歉的內容，讓人無法接受。因該事件近日韓國其他團隊組合也陸續爆出不和傳聞，各種欺凌、不合爭議也在不斷蔓延⋯⋯

粉絲找出多年來智珉欺凌珉娥的線索：（點閱下圖查看）

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更多黑暗内幕曝光！韓國藝人潛規則多多？

在韓國，除了男團女團成員相處經常被爆出不和傳聞之外，身為一個藝人已經要遵守很多條例，稍有不慎就會踩中「地雷」成爲為眾矢之的。在注重倫理禮儀、行為規範的韓國社會生存，人們對藝人的要求也極為嚴苛，不但規矩多多，而且行差踏錯一步，都有可能「覆水難收」。究竟在韓國娛樂圈，做藝人的壓力有多大呢？

做韓國藝人很難？（Twice@FB）

韓國明星有哪些潛規則？（點閱下圖查看）