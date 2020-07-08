34歲韓國男演員宋仲基新戲拍攝因疫情爆發，導致復工遙遙無期，除了工作受影響之外，宋仲基被爆出更加驚人的消息。日前流傳宋仲基與一名女律師正在交往的傳聞，該名女律師的個人資料更慘被公開，新戀情引起熱議。

宋仲基與宋慧喬在2019年7月宣佈離婚，震驚娛樂圈。（Song Joong-Ki 宋仲基송중기@FB）

宋仲基新形象被指發福 傳出新戀情對象惹關注

國民男神宋仲基自2019年出演電視劇《阿斯達年代記》後，再未有推出新作，讓一眾粉絲翹首以盼男神能夠儘快回歸大熒幕。今年，宋仲基與合作七年的老東家Blossom Entertainment 結束合作關係後，簽約新經紀公司HISTORY D&C。早前，新經紀公司發佈了一段宋仲基拍攝新形象照的花絮片段，卻讓網民驚呼：「OPPA你變肥了！」

鏡頭前，宋仲基身著白色筆挺西裝，髮型清爽，對著鏡頭露出招牌燦爛笑容，立即融化粉絲們的心。不過，除了男神帥氣的造型外，宋仲基圓潤的臉頰同樣顯眼，畫面清晰可見他的臉頰變得園滾滾，臉蛋相較之前的形象顯得更有「肉地」一些，男神發福引起熱議。

宋仲基新影片驚現發福樣。（historydnc@IG）

宋仲基男神發福了?（點閱下圖查看）

+ 2

宋仲基自嘲：「我好像老了」

許多粉絲都表示男神就算發福，依然是帥氣難擋，「肉肉臉」的宋仲基看起來氣色相當好。影片中，宋仲基被要求幫手「打板」，不過他竟然連連失誤，不斷重來，連他自己也忍不住自嘲：「我知道了，再一次！啊！再一遍，哈哈哈，我好像老了。」可愛羞澀的模樣，讓粉絲紛紛留言：「好可愛！」

宋仲基離婚一年爆出妍緋聞 傳戀上離婚律師？

早前宋仲基被韓國網絡節目「橫向和縱向研究所」爆出疑似有新對象，對方更是處理離婚的女律師，有傳二人是在「雙宋夫婦」處理離婚時而認識。雖然當時該名女律師並非離婚法律代理人，但經同一律師樓前輩介紹後，在一次聚餐機會下認識並開始發展。更加驚人的是傳聞指女方是「有夫之婦」，該位女律師的個人資料迅速在網絡上傳開，有網友指她與宋慧喬有幾分神似。

消息一爆出，宋仲基所屬事務所火速否認消息，表示「戀愛不是事實」，而宋仲基正忙於工作，進行宣傳行程，本人聽到戀愛消息亦覺荒唐與無奈，還指會對失實的謠言採取民事及刑事的訴訟。現時爆料影片已被刪除，相信新戀情謠言只是空穴來風。

女律師個人資料被曝光：（點閱下圖查看）

+ 2

雙宋離婚後寄情工作 宋仲基曾陷掉髮危機？

人人稱羡的宋慧喬與宋仲基夫婦自2019年7月宣佈離婚後，兩人發展與狀態、一舉一動都備受關注。宋仲基自離婚後幾乎從熒幕上消失，神隱3個月後才現身，當時有人捕捉到宋仲基的身影，從與粉絲的合照中清晰可見他面容憔悴、不修邊幅，有傳離婚後宋仲基曾因壓力過大而導致脫髮危機。

離婚後宋仲基寄情於工作，全身心投入電影《勝利號》的拍攝，有韓國演藝圈人士透露，他除了住家外，就是留在拍攝片厰，甚少與外界來往，因此很難得知他的動態。《勝利號》是韓國電影史上第一部以宇宙為背景的科幻電影，由宋仲基擔任男主角，飾演亦正亦邪的勝利號機師，這也是他離婚後的第一部電影作品，令人十分期待男神在新作中所展現的英姿！

近期宋仲基神采奕奕現身，難道是有新戀情滋潤?（點閱下圖查看）

+ 5 + 4 + 3

感情終結後如何走出陰霾？

當每段感情走向終點時，雖然遺憾傷心，但分手或婚姻失敗不代表一切，結束一段不適合自己的關係，反而是給了自己一個過上新人生的機會。離婚或分手初期許多人都會籠罩於傷痛的陰霾之中，不過隨時間流逝，回首一切都會變得風輕雲淡。放下過去的包袱，重新審視人生，該如何走出感情終結的傷痛陰影而活出自我呢？

走出離婚陰霾的8個Tips (分手同樣適用)：（點閱下圖查看）

+ 12 + 11 + 10

參考資料：〈After Divorce: 8 Tips for Reinventing Yourself〉