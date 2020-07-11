由陳穎欣、廖子妤、吳肇軒主演的ViuTv劇集《地產仔》與李佳芯、龔嘉欣、陳豪、黎耀祥主演的TVB劇集《殺手》打對台，討論度不相上下。《地產仔》主要角色都是由新人擔任，但也不乏資深演員演出，如朱慧敏、張達明、趙永洪，其中近年才復出幕前的45歲女星雪兒也在劇中演出地產公司的地區總經理，雖然只是客串性質，但甫一出場便引起網民熱烈討論。

雪兒在《地產仔》演地區總經理，氣場迫人。（《地產仔》劇照）

來自新加坡的雪兒是中印混血兒，五官深邃，1997年與郭富城合作拍攝廣告，後加入娛樂圈。香港觀眾對她的印象大概就是《尋秦記》中趙國公主趙倩一角，而她在台灣也曾經爆紅，全因她曾在《流星花園2》飾演葉莎一角，與大S及言承旭之間有一段三角戀，當時人氣不亞於女主角大S。當年的雪兒是不少觀眾心目中的女神，但她在2010年結婚後便逐漸淡出娛樂圈，近年復出拍劇、拍電影，凍齡外貌與當年沒有太大分別。

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凍齡外貌被質疑整容

年屆45歲的雪兒再做幕前依然「狀態大勇」，保養得宜的她戀上幾乎零皺紋，身材依然苗條沒有贅肉，絕對稱得上是女神。然而，在《地產仔》出場後，有網民卻覺得她表情「生硬」，蘋果肌過於飽滿，質疑她曾經整容或微調臉部。其實，雪兒即使淡出娛樂圈若10年，也下了不少苦功維持身材樣貌，不但會注意飲食，還勤做運動，最重要是擁有幸福婚姻的她保持開朗心態，自然容光煥發。近年，她更開始經營個人YouTube頻道，拍攝影片分享自己的凍齡訣竅。

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當紅時為愛放下事業

雪兒現時是古天樂公司旗下藝人，其實她與前拍檔兼老闆有不少淵源。雪兒再1999年因拍攝電影《爆裂刑警》與古天樂傳出緋聞，而兩人後來又在《尋秦記》中飾演一對，因而成為經典的熒幕情侶之一。雪兒復出後拍攝的首部電影便是《殺破狼·貪狼》，她又再與古天樂飾演夫妻，古天樂受訪時更直言與雪兒合作感覺舒服，希望有機會能再找她做「老婆」。

雪兒與古天樂多次合演情侶或夫婦。（IG@michelle_saram）

現實中雪兒也早已覓得真命天子，她新加坡經營酒店生意的Ajai Zecha結婚10年。兩人依然恩愛，不時被媒體拍攝到兩人甜蜜約會。其實當年雪兒在事業如日中天之際，突然淡出娛樂圈，全因要照顧丈夫與前妻的一對兒女。她受訪時表示剛成為繼母時，繼子、繼女只是5、6歲，因此要花不少時間照顧他們。現在繼子女年紀漸長，有能力照顧自己，雪兒終於可以繼續「追夢」，而丈夫也全力支持她復出，直言最重要是她覺得開心就可。