【幻愛】31歲劉俊謙（Terrance）、26歲蔡思韵（Cecilia）主演的電影《幻愛》上映大獲好評，早前更雙雙拿下香港電影評論學會「最佳男演員」及「最佳女演員」。二人更拍出真感情開始拍拖，戲外同是匹配一對。

劉俊謙和蔡思韵戲裏戲外都是一對。（IG@ceciliachoii）

《幻愛》初上映，呼聲已經很高，不少影評都指《幻愛》是近年少見的高質港產片，也是少有以精神病患者為主角的愛情片。劉俊謙和蔡思韵雖是新演員，其實來頭不小，蔡思韵曾經與陳奕迅合作演出音樂劇集《短暫的婚姻》及台灣電影《返校》；劉俊謙憑劇集《二月廿九》、《教束》等被稱為「平民視帝」。

蔡思韵全戲淡妝上陣，氣質脫俗大獲好評。（《幻愛》劇照）

阿樂（劉俊謙飾）是精神分裂症康復者，渴望愛情卻又不敢愛，邂逅單純的欣欣（蔡思韵飾），愛情的種子在他心中萌芽。只是後來阿樂再次病發，並且發現「欣欣 」也是工於心計的臨床心理學研究生葉嵐，「三人」的關係似近若遠，欣欣觸手可及，葉嵐高深莫測，讓他們陷入微妙又似幻似真的關係。

屯門取景 香港輕鐵拍得宛如日本鐵路

電影是名副其實的本土電影，在屯門取景，鏡頭細膩，阿樂隔住輕鐵玻璃窗偷望欣欣，對彼此的情愫在輕鐵月台漸漸滋生，把香港輕鐵拍得宛如日本鐵路，在屯門碼頭一齊看日落，是「大西北 」區的專屬浪漫。

【點擊看圖】屯門唯美場景，你又知道在哪裡嗎？==>

+ 8 + 7 + 6

戲假情真曾懷疑是錯覺

電影情節讓人怦然心動，場景唯美，對劉俊謙和蔡思韵而言，曾一度難以辨別心動感覺是抽離不了角色所致還是真實的愛意。蔡思韵接受《01娛樂》訪問時坦言曾懷疑過對劉俊謙的感情是否一時錯覺，縱然對彼此有感覺，也希望留待拍完電影才正式開始發展，「所以拍攝時都分得很開，我覺得我們需要保持一定的界線，拍攝完成之後我們才談感情這回事。」

【點圖即看】劉俊謙、蔡思韵愛情萌生 全因一幕戲？＝＝＞

+ 2

電影一幕發展出「實在」愛情

劉俊謙和蔡思韵同為新生代電影演員，已經算是受人矚目，雙雙拿下香港電影評論學會「最佳男演員」及「最佳女演員」，卻始終無緣感受電影的輝煌年代，港產片市場萎縮下，對香港演員而言是個困局，「等機會」成為常態。劉俊謙和蔡思韵既是愛侶，又是在演藝路上結伴同行的夥伴。劉俊謙受訪時坦言嚮往細水流長的愛情，希望與另一半能互相照顧，一起解決問題。兩人之間產生「共患難 」的感覺，似乎與電影也有幾分關係。

《幻愛》是近年難得的高質港產片。（IG@ceciliachoii）

私底下，劉俊謙有着天秤座典型的完美主義，執着然後變成鑽牛角尖，蔡思韵性格簡單，適時地提醒他放下固執，放過自己。而心思慎密的他又可以適時提醒單純的她要「多想一點 」，從不同角度思考。看來在公在私，他們都是彼此的100分伴侶。