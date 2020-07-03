由陳穎欣、廖子妤、吳肇軒主演的ViuTv劇集《地產仔》與李佳芯、龔嘉欣、陳豪、黎耀祥主演的TVB劇集《殺手》打對台，雖然卡司相差甚遠，但劇中的影視界新臉孔讓劇集引起不少人討論。女主角陳穎欣（Yanny）是女團Super Girls出身，近年才轉戰電視圈，但際遇不錯，之前在ViuTv劇集《仇老爺爺》擔正做遊學修女友，《地產仔》又再次飾演地產女神，與吳肇軒有感情線。

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陳穎欣食煙一幕，也引起不少網民討論。（《地產仔》劇照）

Super Girls出道10年 成員愛情路多坎坷?

陳穎欣（Yanny）接連兩劇擔正，隨Super Girls出道10年，終於捱出頭。事業順遂，愛情路也是。Yanny與音樂監製男友陳考威（Gareth）拍拖3年，感情穩定。不過年初Yanny曾到香港開電視節目《開運秘笈》任嘉賓，堪輿學家楊天命批Yanny的真命天子年紀比她小，而且是享樂型肥仔，當時她聞言後更大為緊張，直言「你而家講嘅，全部都不是我男朋友特徵，咁點算好？」

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雖然嘴上這樣說，但兩人不時在Instagram互相留言耍花槍，看來兩人依然恩愛。Yanny收穫美滿愛情，Super Girls其他成員情路大多都波折重重......

李靜儀Heidi-至今單身

提起Super Girls，不少人仍會想起李靜儀（Heidi）與陳穎欣（Yanny）先後Gareth拍拖，當時Yanny與Gareth的緋聞傳出，Heidi立即在Instagram上取消追蹤Yanny，所以傳出兩人反目，當時Yanny被網民圍攻，只是Yanny始終不做解釋，只是說兩人的確因為吵架互相取消追蹤，但之後已經和好如初。不過，至今兩人同場的互動仍會引起大眾關注。Super Girls各自發展後，Heidi曾經「單飛」出新歌，但感情上一直都沒有着落。雖然她多次直言自己渴望愛情，但似乎一直都未能遇上真命天子。

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吳嘉熙Cheronna-情傷未癒

吳嘉熙（Cheronna）曾經與夏雨兒子黃奕晨（Dixon）拍拖，兩人常常放閃，更在IG上自創「#黃奕晨與吳嘉熙的共同hashtag」，曾經情侶檔上節目，成員都直言Cheronna有望成為Super Girls第二位新娘子。然而，兩人卻在去年尾宣布已經和平分手，Cheronna分手後明顯消瘦不少。她受訪時直言自己感性大於理性，結束上一段感情，心情尚未平復，所以未準備好面對下一段感情。

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點擊看Super Girls成員Jessica和隊長Aka的感情狀況：