【殺手】龔嘉欣造型評價兩極　香港剷青女星Avril Lavigne都學她?

【殺手】由黎耀祥、陳豪、李佳芯、龔嘉欣、高海寧、江美儀演出的無綫新劇《殺手》引起網民討論，龔嘉欣（Katy）劇中的造型成為熱議話題之一。Katy過往演出的角色大多都是鄰家女孩，年初在《大醬園》演出反派讓人有驚喜，這次在《殺手》中飾演狠毒女殺手「Dark Angel」，造型耳目一新，常常以性感低胸裝、熱褲、漁網襪上陣，濃妝加上剷青短髮，完全顛覆Katy的清純乖巧形象。

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龔嘉欣（Katy）的新造型讓人眼前一亮，為了拍劇「犧牲」女神形象，大部份粉絲大讚她「有型 」，更指她是港版「小丑女」，有些粉絲卻似乎不太接受，直言看不慣「剷青」後的Katy。不過Katy多場打鬥戲都堅持親身上陣，因此傷痕纍纍，導致手指變形、小腿受傷要縫針等，專業態度的確值得尊重。

平日的龔嘉欣形象女神。（IG@kungkaty）

剷青髮型似乎一向都予人「男生專屬」感覺，然而過去不少女星都曾經「挑戰」過剷青髮型，有時候換個形象，或許效果也不錯。

1.G.E.M.

歌手鄧紫棋（G.E.M.）一出道就被稱為「小巨肺」的她除了歌曲紅，過去造型也常常引起網民討論。2012年，G.E.M.為了配合《Someday I’ll Fly》MV內的一場分手戲，她親手剷去半邊頭髮，大多剷青髮型都是短髮為主，G.E.M.依然留 着一頭長髮，型格女人味兼備，G.E.M.的髮型早當時甚至引起一陣「剷青潮 」。而搖滾歌手Avril Lavigne在不久後也剷青，G.E.M.更在Facebook大讚對方「有眼光 」，不知道Avril Lavigne當時是否真的有參照G.E.M.的新髮型呢？

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2.桂綸鎂

桂綸鎂2007年憑電影《不能說的·秘密》在香港爆紅，清純脫俗形象深入觀眾心。一向都被稱為「文青女神」的她，走氣質路線的她其實也曾經「狂野」過。她在2012年主演台灣電影《女朋友·男朋友》，因為劇情需要單邊剷青，雖然她一向都是以短髮示人，但剷青髮型還是讓不少粉絲驚訝。雖然桂綸鎂剷青後多了幾分型格，但還是平日的知性短髮較適合她。

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