37歲台灣女歌手田馥甄(Hebe)日前才公開與許光漢一起合作的〈懸日〉MV後，再釋出全新單曲〈皆可〉。新歌秉承了田氏情歌一貫療癒灑脫、坦然自在的作風，卻又道出人生另一番領悟。

田馥甄(Hebe)近日公開全新單曲〈皆可〉。（atunemusichebe@FB）

一切皆可以 不要忘記擁抱自己

誰懂我 可不可以 心向光明 可不可以 身陷在泥濘 可不可以 僅僅擁抱 我自己 〈皆可〉

這次田馥甄(Hebe)新歌〈皆可〉以「萬事萬物皆可」的療癒概念，用飄渺又溫柔的音色，唱出獨自一人的心酸與委屈。談及歌曲，田馥甄表示自己被其中一句「淪為了風景」觸及内心深處，像是在心裏扇了自己一記耳光；她感觸過去總是隨心所欲，自以為可以化作任何物件美化他人，到頭來才發現自己也只不過是他人的風景，有注定無法相伴走下去的遺憾。

田馥甄(Hebe)的田氏情歌打動人心。（atunemusichebe@FB）

都可以 容我 哄哄 自己 〈皆可〉

每次聼田馥甄的歌，總是能從流暢的旋律與歌詞的字裏行間中，感受到一股淡淡的憂傷，卻又悠柔自在。〈皆可〉道出一個人的灑脫，放下種種執念，一切皆是可以，有一種「萬物靜觀皆自得」的意境。Hebe坦言只要牽涉人與人之間的情感，總有讓人難以抉擇的時刻，她選擇以歌曲自我療癒：

若是聽出一點莫名的心酸，會不會是我在唱它的時候，一句句的擁抱著自己，把委屈一點點的唱出去了呢？ 田馥甄Hebe

雄厚又豐富的弦樂層層遞進，營造出一種遼闊又空蕩的空間感，愁緒隨著起伏的音階揮之不去，細膩地唱出一個人的委屈、不安直至自我解脫的過程。待音樂緩緩停止，情緒好像也被安撫了……

田馥甄(Hebe)新歌《皆可》的概念照：

出道19年鮮少傳出緋聞 滿足現狀單身得很自在

轉眼間台灣女子團體S.H.E.已成軍十數年，相比其他兩位成員，田馥甄(Hebe)的感情狀況一直處於十分神秘的狀態。如今同團成員Selina從結婚到離婚，而另一位成員Ella早已成為人母，反觀Hebe的感情生活似乎一直未有太大的進展，外界難免會將三人作比較，她甚至不斷被催婚。

對此，Hebe總是以坦然豁達的態度來看待，她表示雖然單身，但是活得很自在。對她而言幸福不需要用狹義的定義去解讀，任何模樣、任何選擇都可以去詮釋幸福。她認為現在是單身，所以不用急著早收工回家照顧老公或小孩，能夠更加靈活自由地運用時間；但是若有一日組建了自己的家庭，便會全身心投入經營家庭之中。

田馥甄Hebe並不急著結婚，她表示不是想要就會有的。（hebe_tien_0330@IG）

在愛情裡，我不想勉強自己，也不想勉強對方。 田馥甄Hebe

對於感情，田馥甄有著自己的堅持與見解，在接受台灣媒體訪問時，她透露自己嚮往的愛情是能夠真正喜歡對方的靈魂，不是任何外在的條件。相愛的過程中，她覺得自信最重要，因為只有先讓自己安好，才有能力去愛。若失戀了，不會因此覺得生命失去了一塊，因為自己本身是完整的。Hebe指出: 「談戀愛的兩個人，是兩個完整的圓，少了對方，我還是自己。」

Hebe堅信人生會自然而然地遇到某些事，遇見某些人，應該把握當下自己所擁有的，而不要聚焦在你沒有的。反觀現在的生活狀態，Hebe認為自己很滿足、很完整，而每一步都是靠慢慢付出所得，才成就現在的自己，是最美好也是最富足的狀態。

田馥甄Hebe最近正積極籌備巡迴演唱會。（hebe_tien_0330@IG）

田馥甄(Hebe)凍齡有術，完全不像37歲：（點閱下圖查看）