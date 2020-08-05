孔劉｜典型巨蟹男　為人誠實、不會說謊！從《熔爐》看男神演變史

巨蟹男孔劉到底有多典型呢？以下巨蟹男的特質他可是符合好多項。這位喜歡宅在家、認為身體比人還誠實、不會說謊的男神，以重質不重量的原則，今年也有讓大家期待的表現。

7月10日出生的孔劉，是巨蟹男。在國師唐綺陽口中的巨蟹男特質，大家來看看這位孤獨又燦爛的鬼神男神符合哪幾項？

1. 你以為巨蟹男愛家？他是愛「宅在『家』」。 2. 巨蟹男是男人中的女人：細心敏感溫柔、溫和不主動。他彷彿有讀心術，在文學和藝術上有很棒的表現。 3. 以動物來說他很像貓、不會主動走近你，但他開始會像小動物般跟你撒嬌，那就表示他對你有好感了。 4. 遇到巨蟹男時間要對…..如果不是初戀的話最好就是最後一位。

這些敘述完全符合孔劉不玩社群媒體、不拍戲寧可宅在家中玩貓，低調得不能再低調的特質。

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從《咖啡王子一號店》開始，他的深情以及精湛演技都讓粉絲想把他和女主角送作堆，尤其他還有著「吻技之神」的封號，但這麼多年來他認了誰了？在一次被問到喜歡類型的偏好時，孔劉還皺著臉說：「演員的私生活和演技是不相關的，希望大家可以給我們這樣的隱私空間。」

不過在眾多媒體頻繁詢問下，孔劉也終於鬆口自己的理想型：

「現在反而不太會跟年齡相差很大的女性交往，雙方的溝通共鳴始終是最重要的。」 「撒嬌對我來說太肉麻了，我比較喜歡平淡、恬靜的人。」 「我喜歡個性像貓咪的女人，比起太依賴對方，我喜歡能夠獨立做自己事的人。」

其他就讓粉絲自行想像吧。而在好友《李棟旭想做脫口秀中》，他也脫口說出了：會在半夜傳簡訊給前女友，對初戀念念不忘，以及是個會把女友三餐都餵飽飽的貼心男友。

在孔劉的演藝生涯中肯定有位女演員——鄭有美，扮演著舉足輕重的角色。三部非常出色的電影《熔爐》、《屍殺列車》、《82年生的金智英》都是孔劉與她搭檔。賣座極好的《屍殺列車》是不用說了，整個劇組參加影展時，簡直就像是幸福的一家人。

而以演員的里程碑來看，和鄭有美一起演出的《熔爐》奠定了孔劉在影史上不容抹煞的地位，因為這部撼動韓國整個社會的電影，甚至改變了當時的法律，通過了被喻為「熔爐法」（對於身障人士及兒童性侵加害者加重量刑的法案）。最終涉案學校被關閉、涉案教師難逃法律制裁，再也沒有什麼對於演員來說更有意義的事了——竟然能通過自己的作品改變世界。

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《熔爐》作者孔枝泳表示：我的眼睛總望向受傷的人。寫作是我和世界抗爭的方法。聽完被性侵的孩子們的故事、寫完《熔爐》她整整瘦了七公斤，在這期間她也不斷接受到很多來自有權勢的人的關切，她認為這個故事寫的是世上99%的人如何被1%的人欺負的故事：1%是性侵犯的校長、老師，是檢察官、法官、律師，而99%雖屬多數卻無力反抗。

《熔爐》出版時，孔劉還在服兵役，他收到了別人送他的這本書，看完後立刻寫信給孔枝泳並對她說：「如果翻拍成電影，請麻煩讓我出演男主角吧。」

孔劉表示：拍攝電影《熔爐》是決定我人生的瞬間。我也會老，到我六、七十歲的時候，我希望可以對自己說，做得對、沒有錯、不後悔。《熔爐》距今已超過十年，大家越來越懂這位演員的睿智，沒將焦點放在虛名上。

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對於作品重質不重量的孔劉，2016年《屍殺列車》參與康城影展將他推向國際，同年電視劇《鬼怪》再度受到廣大粉絲喜愛，時隔好幾年，才將與裴斗娜在2020年合作Netflix的《寂靜的大海》，以及與湯唯、秀智以及朴寶劍等人合作新作《Wonderland》。與朴寶劍合演的《徐福》也將在今年上映。

認為「身體不會說謊」，有空就會勤練身體或給自己足夠的休息充電時間。期待孔劉接下來的表現。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：孔劉 孤獨又燦爛的巨蟹男緋聞絕緣體？從《熔爐》來看男神演變史】