N號房│盤點15套真人真事改編韓片　孔劉《無聲吶喊》恐怖過N號房

近日南韓的「N號房」事件在網上炸開了鍋，性剝削事件越演越烈，事件曝光後震驚各界，南韓青瓦臺請願網站更有超過250萬人要求公開嫌犯長相，難以置信這宛如電影電視劇般的誇張情節，居然正在真實上演著。

細數南韓多元的電影題材，就有不少改編自真實社會事件，有些挑明著翻拍，有些則是隱晦暗示，今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看那些經典的社會寫實韓國電影，揭開南韓光鮮亮麗背後的陰暗面，也能在亂世中彼此警醒與省思。