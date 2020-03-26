N號房│盤點15套真人真事改編韓片　孔劉《無聲吶喊》恐怖過N號房

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近日南韓的「N號房」事件在網上炸開了鍋，性剝削事件越演越烈，事件曝光後震驚各界，南韓青瓦臺請願網站更有超過250萬人要求公開嫌犯長相，難以置信這宛如電影電視劇般的誇張情節，居然正在真實上演著。
細數南韓多元的電影題材，就有不少改編自真實社會事件，有些挑明著翻拍，有些則是隱晦暗示，今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看那些經典的社會寫實韓國電影，揭開南韓光鮮亮麗背後的陰暗面，也能在亂世中彼此警醒與省思。
《無聲吶喊》取材自發生於光州一所聾啞障礙人學校的性暴力事件，無論是電影還是真實案件，結局都讓人感到無力又憤怒。（《無聲吶喊》劇照）
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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月25日至2020年03月24日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『真實案件改編韓影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】