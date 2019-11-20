孔劉力排眾議拍《82年生的金智英》　聞韓仇女潮語「媽蟲」感衝擊

南韓人氣男神孔劉（공유）睽違3年重返大銀幕，主演《82年生的金智英》（82년생김지영），他透露自己因這部電影才知道南韓網路貶低女性的用語「媽蟲」（맘충），讓他備受衝擊，還問「真的有人用這個詞嗎？」

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電影《82年生的金智英》改編自南韓暢銷小說，由孔劉與鄭裕美（정유미）主演，呈現南韓女性在日常生活中，受到的各種不公平待遇。從小說出版到電影上映，在網路引發討論。電影公司表示，原著的創作靈感源自近年南韓網路上，用來貶低年輕全職媽媽的網路潮語「媽蟲」。（編按：「媽蟲」是對南韓已婚女性的一種刻板印象，泛指主婦對家庭沒有生產力，僅需煮飯湊仔，便能靠老公血汗錢優雅地過生活）孔劉事隔3年重返大銀幕，主演《82年生的金智英》，他透露自己因這部片才知道南韓網路貶低女性的用語「媽蟲」，讓他備受衝擊，還問：「真的有人用這個詞嗎？」

《82年生的金智英》據2016年知名編劇趙南柱同名小說改編（《82年生的金智英》中文版封面）

電影公司表示，孔劉也從新聞得知，有人因支持原著小說，而被不理性的網友攻擊。孔劉強調，每個人的生活環境、價值觀基準都不同，「單方面去批判某一方，是絕對毫無價值的。」他也希望觀眾能跟着電影主角「金智英」看見生活周遭，對身處的社會變得更有感。

孔劉聽到網路仇女用語「媽蟲」備受衝擊（《82年生的金智英》劇照）

孔劉曾演出針貶時事的《無聲吶喊》（도가니）、《屍殺列車》（부산행）與《密探》（밀정）等片，被認為極富社會責任感，他謙稱：「大家太看得起我了。」他表示，演員是他的職業，「向許多人傳達出自己內心所湧現的情感，是身為演員的責任」。

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孔劉說，拍攝《82年生的金智英》時，不斷聽到旁人告訴他「這是有點危險的決定」、「真的很勇敢」等，但他認為自己仍不如真正勇於行動的人。不過，他自認「對於認同與自己相異的事物，我是十分勇敢的」。孔劉也說，自己平常就想很多，「拍攝《82年生的金智英》後，好像想得更多了，努力想整理自己的思緒」。他認為自己個性還有不足，也有冷淡的一面，但仍對社會抱有最小的期望，「這後盾就來自於接納與自己不同的勇氣。」

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