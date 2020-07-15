香港女子組合Super Girls成員陳穎欣(Yanny)近年積極投入影視行業，挑戰不同角色磨練演技，不但簽約成為古天樂旗下公司演員，最近在ViuTv熱播劇《地產仔》嶄露頭角，號稱「冰山美人」的她今次飾演清純女神「欣豬」引起網民熱烈討論，造成不少話題。

香港女子組合Super Girls成員陳穎欣(Yanny)被封「冰山美人」。(yannyyc@IG)

陳穎欣(Yanny)新劇演「地產女神」戲份重 角色黑化食煙引熱議

陳穎欣今次在ViuTv熱播劇《地產仔》中飾演戲份較重的「欣豬」一角，飾演語氣溫柔、外表斯文的地產女神，受到不少網民追捧，人氣急升。劇中，「欣豬」還有不少與男主角「令狐飛」（吳肇軒 飾）的甜蜜對手戲，讓人臉紅心跳十分吸睛！

陳穎欣(Yanny)飾演外表斯文的地產女神「欣豬」。（《地產仔》劇照）

陳穎欣(Yanny)在《地產仔》中清純模樣俘虜大批粉絲：（點閱下圖查看更多）

不過隨著劇情慢慢進展，陳穎欣(Yanny)在《地產仔》飾演的「欣豬」角色開始黑化，清純樣子逐漸被慾望吞噬，令人揣測其魔鬼本性即將「登場」。最近播出的集數中，其中一幕是陳穎欣食煙場面，讓觀眾驚呼與角色天真純情模樣的反差十分大。甚至有網民質疑Yanny真人根本「食開煙」，手勢十分嫻熟，也有留言指：「Yanny扮咩呀！煙不離手！」

陳穎欣(Yanny)食煙戲引起網民熱烈討論。（《地產仔》劇照）

陳穎欣(Yanny)清純女神食煙令網民無法接受？：（點閱下圖查看）

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對陳穎欣(Yanny)真人根本「食開煙」的討論，劇組一眾演員在近日的Facebook直播中有所回應，劇中拍檔吳肇軒甚至用「地中海」擔保Yanny平時無吸煙習慣，導演徐梓耀亦開聲表示看著劇中兩位女演員由不懂抽煙，到開始研究如何抽煙，再模仿「吸煙」。回想扮「食煙」的心路歷程，Yanny和同劇另一位女演員徐頴堃都有多場吸煙戲，不過兩人都沒有吸煙習慣，拍攝過程令她們十分難忘。Yanny回憶道：「我們兩個本身都不吸煙，但要一日拍完所有吸煙鏡頭，從頭到尾抽了差不多20包煙。」

陳穎欣(Yanny)是近期人氣急升的清純女神：（點閱下圖查看）

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陳穎欣(Yanny)曾撬Super Girls同隊團員牆腳 女子組合爆不和是非多？

俗語有云：「三個女人一台戲」，而五個女人必定多是非。香港女子組合Super Girls已經出道十年，組合共有五位成員，剛出道時五人情同姊妹，之後卻鬧出過不少是非、不和傳聞。幾年前，組合成員Yanny與李靜儀Heidi被爆出因爭男人而反目成仇，據悉成員Heidi於2014年傳出和唱片監製Gareth Chan拍拖，不過拍拖不夠一年就分手，有指Gareth無法忍受其港女性格而分手。後來與同隊成員Yanny成功「撻著」，更高調熱戀，被姊妹撬走牆腳後Heidi一怒之下取消追蹤Yanny，姊妹反目成仇感情決裂。

陳穎欣(Yanny)與Super Girls同隊成員Heidi疑因爭仔而反目成仇。(yannyyc/heidibibe@IG)

陳穎欣(Yanny)與男友目前感情穩定：（點閱下圖查看）

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事後兩人再同台表現十分尷尬，組合成員貌合神離，甚至有指兩人出現公開活動時會避免合照，除了工作外私下零交流。如今五位成員各自發展自己事業，有人專心發展歌唱事業，有人轉身投入時裝行業，各有各做獨自打拼。

Super Girls已經成軍十年。(supergirlshk@IG)

Super Girls成員近年發展近況：（點閱下圖查看）

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當與好姊妹塔喜歡上同一個人 該進還是退？

我們可以和好朋友分享同一件衣服、同一份美食，卻無法接受喜歡上同一個人。與好朋友喜歡上同一個人，該選擇友情還是愛情？這真是一個世紀難題！人生總會面對不少選擇題，不過這樣進退兩難的境況，是人人避之唯恐不及的。不想好友變情敵，又該怎樣解決膠著狀態呢？

和閨密好友愛上同一個人，如何避免反目成仇?（點閱下圖查看）

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參考資料：〈When best friends fall for the same guy〉