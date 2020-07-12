33歲内地女星楊冪近日一組崩壞照在網絡上瘋傳，一直被尊稱為女神的楊冪，也逃不過歲月的魔爪？除了顔值崩壞之外，楊冪的玲瓏有致的傲人身材同樣引起網友熱烈討論，不過擁有「波濤洶湧」上圍的楊冪，屁股竟然是假的？

33歲的楊冪外表甜美身材惹火，多年來一直人氣不減。（楊冪@微博）

楊冪女神不再 顔值崩壞面目猙獰？

内地女星楊冪多年來一直人氣不減，不但拍過不少膾炙人口的影視作品，還不時活躍在綜藝節目中，奠定一線女星的地位。而楊冪精緻小巧的容顔，炯炯有神的大眼睛，塑造凍齡女神形象，受到不少粉絲追捧。

不過最近楊冪卻因顔值崩壞而再次成為網民關注焦點。在近期播出的内地綜藝節目《密室大逃脫》中，楊冪作為固定嘉賓亮相，不過眼尖的網友發現她的皮膚不及以往那般緊緻嫩滑，眼尾紋以及法令紋尤為明顯，皮膚有些鬆弛下垂，皮膚凹凸不平給人蒼老感，甚至有人質疑是整容後遺症引起。不少網友留言吐槽：「好像巫婆」、「整容整得太多」、「女神顔值崩壞」……

楊冪節目上顏值崩壞實況：（點閱下圖查看）

緊身旗袍造型D奶身材惹關注

楊冪上圍D級的驕人身材驚艷眾人。（圈内隨筆@微博）

不過就在楊冪崩壞相在網絡上瘋傳之際，網民又再被楊冪錄製節目時的新造型奪走視線，今次是驕人身材驚艷眾人。從節目錄製的花絮照片中，楊冪以一身粉紅色旗袍造型登場，貼身剪裁突顯超纖細螞蟻腰，驚人上圍展現曼妙身姿，髮型則紥起孖辮充滿少女感。楊冪自出道以來身材一直備受關注，出名擁有完美驚人上圍，以及纖細如柴的四肢，是許多女性渴望追求的理想身形！

楊冪傲人的D級身材成為話題：（點閱下圖查看）

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上圍豐滿驕人 下身竟然裝「假屁股」？

楊冪日常照片與穿起晚裝時的臀部大有分別。（點姐有顔術@微博）

楊冪身材總是能掀起源源不絕的話題，事關網民再度發現其身材「事有蹊蹺」，質疑她「裝假狗」！有網民分享粉絲拍下偶遇楊冪的照片，相片中清晰可見，她的臀部是身材美中不足的地方，比較扁平不夠圓渾立體。然而，網民翻找出2019年楊冪參加某電影節時，鏡頭從後方帶過，驚見其屁股位置有「異物」，形狀及位置十分詭異，猜測她裝「假pat」圖變翹臀，卻慘變移位。

網民發現楊冪翹臀歪了，裙內似乎裝上了的「異物」移位，令屁股形狀十分怪異。(LZSC老朱說車@微博)

有心的網民更在淘寶搜出了「翹臀神器」，指以楊冪出醜情況來看疑似就是用了同款。(淘寶)

楊冪被質疑「裝假屁股」：（點閱下圖查看）

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台灣達人傳授 女生美胸按摩術

按摩胸部也可以改善胸型，幫助刺激胸部穴道有美胸效果。（Dainis Graveris/Unsplash）

楊冪的翹臀是真是假，雖然各有各說法，不過豐滿的上圍與圓渾的胸型，確是一直「有目共睹」，叫一眾女生羨慕不已。雖然不是每個女生也可天生擁有如楊冪一樣的美胸，也深明許多女生都對自己的胸型不滿意，又不想動刀改善，其實只要每日辛勤地花些許時間慢慢按摩，可以改善胸型，更能幫助刺激胸部穴道！

台灣電視節目《健康2.0》請來美胸達人何曉玉教授簡單按摩胸部技巧，輕輕用雙手按摩胸部，能有助乳腺暢通，讓胸部更加集中！

台灣美胸達人傳授「美胸按摩步驟」：（點閱下圖查看）