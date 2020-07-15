在家工作，最容易令人重拾運動與收拾習慣。《無痛斷捨離》（Netflix譯《就愛斷捨離》）於上周上架，說一個女生決心清理家居，丟掉所有舊物，連同舊人、舊事。一塵不染，是否就無處惹塵埃？

每個人走進「斷捨離」旅程，都有一些難以說明的過去？（《無痛斷捨離》劇照）

拋棄舊物 舊人卻早已成為你一部分

時興斷捨離，代表人物有日本整理大師近藤麻理惠，名言是把舊物捧在掌心，看看有沒有怦然心動的感覺，沒有的話，說聲謝謝後丟掉。《無痛斷捨離》女主角琴（Aokbab飾）別有一套。



【無痛斷捨離】丟棄舊物步驟＝＝＞

+ 2

【劇情簡介】

琴從瑞典留學回來，是一個奉行極簡主義的設計師，電影甫開始，她在四壁空白的辦公室裡接受採訪。然後，電影回帶，說琴如何打造這極簡辦公室，留白總是刻意的。她面對一屋子雜物，買了很多垃圾袋，決心丟掉舊物，說：

垃圾袋就像黑洞，丟進入後就消失了。你就不記得裡面裝了甚麼… 《無痛斷捨離》

舊物載回憶，琴沒自已想像中灑脫，難離難捨，丟掉又拾回，決定把舊物一一歸還，也好面過去的自己。她歸還前度（Sunny 飾）所送的禮物，也為當年的不辭而別而道歉，一轉身卻失聲痛哭。摸着舊相機，舊物縱然歸還或丟棄，舊回憶卻永遠專屬二人，二人命運交錯糾纏，盤根錯節，價值觀與想法彼此影響，分不清你我。捨得了舊物，卻斷不了舊人，因為他／她早已成為了你的一部分。

《無痛斷捨離》的戲名改得十分吸引，就似當年的《無痛失戀》（Eternal Sunshine of a Spotless Mind），因為失戀與捨棄，本質就是痛。可兩套電影最後也只好無奈告白－回憶難以丟棄，你要麼接受，接受不捨；要麼想法子重拾舊情，把過去抱回現在。

「我只能接受，如果不原諒你，那就是我的問題。彷彿你把所有的罪惡感全加諸在我身上，然後你就一走了之。」（《無痛斷捨離》劇照）

面對過去 先坦承自私

面對過氣感情，要是對方背叛，心死過後重新振作，發誓要活得比他／她更好；要是是自己過錯，抱着愧疚，很容易就此當一輩子罪人，其實最最放不下。

女主角琴拿着前度信物歸還，親口為當年不辭而別而道歉。當她看到前度已另結新歡，以為他早已放下，可是他最後也跟現任分了手，說：

你說出抱歉時我很生氣，感覺就像是不用負責了，我只能接受，如果不原諒你，那就是我的問題。彷彿你把所有的罪惡感全加諸在我身上，然後你就一走了之。所以就不要說吧，一輩子去承受罪惡感，別逃避啊，你辦得到嗎？ 《無痛斷捨離》

真正的放下，會否是先坦承自己的千瘡百孔，拋棄自以為是？尋求別人的原諒，會不會是另一種自私？

尋求曾被你背叛的人道歉，可能只是另一種「自私」？（《無痛斷捨離》劇照）

捨不得，就很值得悲哀嗎？筆者記得數年前跟編劇莊梅岩作訪問，說到拋棄舊物的話題，很是深刻。她說：「前一陣子我才撕掉一堆情信，放到這兒二十年吧。要是我死了，這堆舊物如何收拾？他人掉不如自己掉……所有你深深愛過的人，都會成為你的一部份。」她補充，這不單只是愛人。

把那句引言從另一方向解讀，即是我們也在遇上的人身上，留下了一部份。

斷捨離不能令人快樂，那如何才能呢？以下節錄大嶋信賴的快樂「小貼士」：（＝＝＞延伸閱讀）