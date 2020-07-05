書展2020將於7月15至21日（星期三至星期二）在灣仔香港會議展覽中心舉行。年度主題為「心靈勵志」，不知大家的沮喪，書本是否鼓勵得了？

2019年書展人山人海。（張浩維攝）

書展2020「心靈勵志」為年度主題 同場亦開運動消閒博覽

疫症肆虐，今年很多大型活動也被逼腰斬，不過2020年度書展就如常舉行，於7月15日開幕，為期一星期至7月21日。

2020年度書展的年度書題為「心靈勵志」，推介一些經典的心靈勵志作家及書籍，在艱難時候，打打強心針，十位年度主題作家包括阿濃、鄭國江、李焯芬、蔡元雲、胡燕青、羅乃萱、陳美齡、沈祖堯、素黑及陳塵。為配合年度主題，今年「文藝廊」將設有「從心『書』發」展區，展出他們的珍貴手稿、物品及書籍外，多位年度主題作家更將出席年度主題「洗滌心靈 鼓舞人生」講座系列，與讀者交流。另外，今年書展也加入「運動消閒博覽」區域，配合時興運動與健身的風氣，讓大家可在閱讀同時，體驗各類新興運動及消閒活動。

今年書展也加入「運動消閒博覽」區域，配合時興運動與健身的風氣，讓大家可在閱讀同時，體驗各類新興運動及消閒活動，筆者喜歡這概念，心靈暫時健康不了，先強身健體。（Nicole Wolf／unsplash）

「心靈勵志」新書推介：

一向對「心靈雞湯」書籍沒有太大好感，總覺文字太油膩，跟作者素未謀面，他怎替我抒憂解難？直到一次朋友說起她近來也愛上了那堆直白過頭的「心靈雞湯」，她分享，就似女生到了某時候便突然愛上研究淡斑抗皺，也就突然明白了，世上煩惱都千篇一律，自身並不特別，因為人人都很特別。

以下推介新書，或許也能陪你度過數個晚上：

《雖然想死, 但還是想吃辣炒年糕 2》：「希望有朝一日，看不見的內心傷痛可以和看得見的身體傷口相提並論。」

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》志在鼓勵同路人，平實溫暖，作者白洗嬉分享她與治療師的對話，也分享她的「輕鬱症」日常，簡短的、薄薄的一本，大概兩程長餘車便可看完。（writingwright@instagram）

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》系列，一共有兩本。作者是韓國女生白洗嬉，患有「輕鬱症」的她寫：「就算憂鬱了一整天，也會因為一件小事而會心一笑；雖然很想一死了之，卻還是會因為肚子餓而想吃辣炒年糕，這就是真實人生。」你也曾經想過一走了之，可最後又可笑地因美食逗留？

生活要快樂，卻也總得找原因，不然跟傻子沒分別；抑鬱也不會沒因由，要真正快樂起來，便要尋根究底，不然便很容易跌入令人半死不活的「輕鬱症」。白洗嬉在書中分享她的「輕鬱症」日常與與精神醫生的對話，為了瑣事煩惱不可恥，鞋子中的沙子好比頑石。

更多「抄書金句」，又有否說中你的心事？

《好人只會越當越委屈，不要讓當好人成為你的壞習慣》:「好人只會越當越委屈，不要讓當好人成為你的壞習慣」

時興書名愈來愈長，心理諮商師大嶋信賴的書名也愈來愈長，繼《情緒暴走不是你的錯》、《現在這樣就很好》與《不是你做不到，而是你想太多！》後，又推出《好人只會越當越委屈，不要讓當好人成為你的壞習慣》一書，告誡讀者，不要執着當好人，便可以活得更自由。想要告別委屈，原來可以由自己出發：

以下節錄大嶋信賴的快樂「小貼士」：

+ 8 + 7 + 6

2020年度書展及運動消閒博覽：

開放日期：2020年7月15日 - 21日、上午10時至晚上10時（周五、六一樓展館將延至午夜12時關閉，三樓展館則晚上11時關閉；而7月21日的將會在上午9時至下午5時開放）

門票價錢

成人票：港幣25元 小童票：港幣 10 元（適用於小學生 /身高 1.22 米或以下兒童）

*3歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場

門票優惠

上午進場票︰港幣10元 （成人和小童同價，每天中午 12 時前進場），只限會展現場發售。

晚間進場票: 港幣10元 （成人和小童同價，晚上7時後進場），7月15、16、19及20日（適用於星期三、四、日以及一），只限會展現場發售。

免費進場特別優惠：凡以正價 （成人港幣25元、小童港幣10元） 購買7月15或16日香港書展門票人士，可憑完整票尾免費於以於7月17-19日 （星期五至日）晚上7時後及7月20日 （星期一） 晚上7時後各進場一次。此外，港幣80元的超級書迷證則可無限次入場參觀，更可以特別通道進入會場，節省輪候時間。