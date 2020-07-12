《調教你男友》「真人騷」梁祖堯主持邀來男友們到南丫島宿營7日，不能跟女友䏈絡。這樣的「另類隔離」，不知是否真的能令一眾大男孩變成理想男友？

《調教你男友》「真人騷」梁祖堯主持邀來男友們到南丫島宿營7日。（《調教你男友》劇照）

《調教你男友》的嘉賓包括「100毛」的詩勁（Cherry Lui）與崔建芒（Kyle）、張紋嘉（Crystal）與舞台劇演員林子傑（Ronald）、還有跨性別與同性戀等素人，當中只有22歳的jeffrey（魏浚笙）更成為討論熱話，只因他「大細路」的性格離開女友後反差太大？

其中只有22歳的jeffrey（魏浚笙）更成為焦點，除了因為樣貌俊俏，也因與女友姊弟戀的他，似是「大細路」，由收拾行李到自己的儀容，都要女友代為整理。（jeffreyngai＠instagram）

男友似「大細路」 女友有責任養成？

「真人騷」多為節目效果，不過《調教你男友》的「節目效果」卻十分討好貼地，由首集梁祖堯在旁觀察情侶在鏡頭前的互動，分析他們的性格與關係，再要男友們立即交出手提電話與密碼，觀眾也跟着一起緊張起來。女友們的要求也不過份，不過減肥、成熟一點、體貼一點⋯⋯十足我們一樣的平凡情侶。

不過，其中22歳的jeffrey（魏浚笙）成為焦點，除了因為樣貌俊俏，也因與女友姊弟戀的他，行為似足「大細路」，由收拾行李到自己的儀容，都要女友代為整理。不過，在節目中，Jeffrey第一項挑戰是要與崔建芒為大家準備午餐，但有別於大家對他的印象，他卻準備得頭頭是道。

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男友似大細路 是女友造成？

有網友指出男友似「大細路」，是真的本來就似長不大，還是女友養成，好證明自己重要與不可取代。十足筆者友人男友，事事都要替他打點，自己又忍不住為他準備，完成過後又生氣，氣他為何連基本事情也不懂。不過，筆者卻想為這堆男生平反，照顧別人本是優點，但似媽媽一樣，到底是好強與控制慾的表現；還是他真的如稚子一般，對生活一竅不通？

曾看過一篇文章，分析男女何謂過於倚賴對方，分別為是雙方有沒有私人時間，還是只有「我們的時間」？會不會擁有自己的想法？還是所有決定都只交給對方？對方幼稚不幼稚，並不能單單以日常生活習慣來定斷。「港女」好強，一旦喜歡，便會待他如小孩。本來就浪漫又可愛得很，「大細路」並不定是缺點。

《調教你男友》其中一集請來臨時演員，要她扮在中途暈到，測試各位男友的反應。（《調教你男友》劇照）

想男友長大 要比他「柔弱」？

《調教你男友》其中一集請來臨時演員，要她扮在中途暈到，測試各位男友的反應。本來被認為習慣被照顧的Jefrey的表現卻令觀眾驚喜，更拿出爸爸的酵素，十分惹笑。有網友於是提出，想男友長大，會不會就是要比他「柔弱」一點？

這樣的「戰術」是何等消極，甚至捉錯用神。資深的兩性輔導員Dr. Jan Hill就認為，這樣的方法沒用，反而是要加多溝通，同時提醒自己當初眼前人是甚麼吸引自己，會不會在另一方面，其實是他也在默默照顧你呢？

參考資料：Thought Catalog