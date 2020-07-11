在韓國有「戲劇女王」之稱的孔孝真不論是電影還是電視劇，只要她接拍的作品都會收視口碑兼收，每次的角色都能帶給人新鮮感，形象豐富多變。雖然孔孝真拍攝過不少浪漫愛情劇，可是現實中她的感情世界卻是一片空白，如今40歲仍然單身，對於獨來獨往的生活她卻自得其樂，更有一番獨特的孔式愛情觀。

孔孝真在韓國有「戲劇女王」的稱譽，幾乎每一套電視劇都有很好的成績。(rovvxhyo@IG)

孔孝真最近頻頻出現在綜藝節目上，讓大眾看到了時尚女王真實的一面，率真又可愛的個性深受觀眾喜愛。韓國電視台tvN新綜藝《帶輪子的家》最新一期就邀請了孔孝真做嘉賓，在濟洲島享受寫意的露營生活。節目播出後最大的看點竟然是孔孝真和主持聊天時提起的婚姻話題，40歲仍然形單影隻的孔孝真讓粉絲們感到十分憂心，但是孔孝真卻認為即使不結婚也沒有關係。

孔孝真最近在新綜藝節目《帶輪子的家》中透露自己的戀愛婚姻觀。(《帶輪子的家》截圖)

孔孝真喜歡獨居生活 自由自在

孔孝真在聊天時說到獨居生活話題，她表示比較喜歡自己一個人，認為一個人的生活很愜意，可以做自己想做的事情，朋友們來玩也很方便，而且母親也住在自己的樓上，她幾乎每天都會上去吃飯，就像回家一樣自然。對於她的婚姻，母親也抱著開放的態度表示：

你又不是一輩子無所事事，等著那個人養活，像這樣有喜歡的朋友和工作，自己一個人也沒什麼不好的，沒必要非結婚不可。

孔孝真很喜歡和家人一起，而且母親也不會催促她要結婚，對她的婚事保持很開放的態度。(rovvxhyo@IG)

曾以為愛情就是全世界

孔孝真在20多歲的時候曾經抱持著愛情就是全世界的想法，即使身邊的前輩給予忠告：「你要認真工作，不要被愛情蒙蔽了雙眼，不要傻傻地為愛付出一切，要清醒點，好好工作。」當時仍然年輕的她並不理解這段話，反而覺得是大人們太過現實，直到歲月流逝，現在回想現來才覺得是真理。她認為現在的階段是要做好自己的工作，才會受到更多人喜愛，充實自己才是最好的人生。

孔孝真20多歲的時候曾經不顧一切地投入愛情，現在的她更專注於事業，不停充實自己。(rovvxhyo@IG)

孔孝真多姿多彩的單身生活：（按圖看更多）

+ 7 + 6 + 5

孔孝真感慨身邊有很多女生都是糊裡糊塗結了婚，被身邊的人催促、受社會的繁文縟節影響，婚後為了家庭疲於奔命，當過了一半人生才猛然發現，自己的青春和歲月原來早已被婚姻家庭消耗，甚至有的女生結婚後又離了婚，青春也早已消逝，只剩下疲憊不堪的身心。

孔孝真感慨身邊有很多女生都是因為家人或者社會而催促著結婚，半生的歲月和青春就這樣沒有了。(rovvxhyo@IG)

曾經歷10年愛情長跑 因了解而分開

孔孝真在花樣年華的時候也遇見過幾段愛情，她最為人熟知的就是在21歲的時候和男星柳承範戲假情真，並經歷了10年相知相昔的戀愛，中間曾經分分合合，最後還是分手收場。柳承範曾經說過：「就算現在回到之前，我也會選擇孔孝真，像我這樣的男人，她能交往這麼多年，可見她有多大的耐心，在我心中她是個從性格、人品到身材都完美的女人。」

經歷這段刻骨銘心的愛情後，孔孝真選擇放慢了腳步，更認真地審視自己的人生，面對愛情她把持著從容不迫的態度，女人就算到了適婚年齡又如何，所謂的「適婚年齡」只是社會設給女人的一個框條，將就的婚姻注定不會幸福，因此還不如放過自己，讓日子過得舒服又自在，做個佛系女生，愛情要來的時候自然會來，或許對於孔孝真來説，朋友、家人、工作和狗已經足夠她幸福一輩子了。

孔孝真華和男星柳承範曾經有過一段10年情，那時候的她為了愛情可以奮不顧身。(Naver Blog)

40歲的孔孝真保養得宜，有獨特的生活態度(按圖看更多)：