撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-09 21:00

ViuTV另類選美節目《造美人》近期開播，並由強尼、練美娟、沈殷怡擔任主持。節目《造美人》首輪的參賽者逐一亮相，在評判中展現自己想變美的決心，從中脫穎而出獲得身體塑形訓練、醫學美容課程與飲食諮詢等。而節目《造美人》剛播出便引起網絡熱話，有參賽者直言曾為前度斥近40萬整容；有空姐愛美整容致「爛鼻」；甚至有任職地盤的女生想藉節目改造自己。

ViuTV另類選美節目《造美人》近期開播，而節目只開播2集便引起熱話。（ViuTV＠facebook)

節目《造美人》節目只播映短短2集便引起巨大迴響，皆因節目顛覆傳統選美節目，讓參賽者從自己「最無自信」一面，慢慢透過一系列的專業配套訓練，逐步令自身變美，邁向自信。

《造美人》首2集讓參賽者亮相後，部分的參賽者成功引起熱話，尤其是落入補選區的1號芷橋、5號冼潁琹（Georgia）和成功進入12強的6號胡靄琪（OK）。每個人都有一個想變美的故事，而且發人深省。難道沒有美貌，人生就注定要活得「廉價」嗎？

以率直強硬個性武裝自己遮掩脆弱心靈：接受自我才活出驕態

參賽者之一的6號胡靄琪（OK），表示自己是因招攬廣告的誤導來參加比賽，她想改變自己的皮膚問題。(《造美人》截圖)

被譽為節目《造美人》黑馬的6號胡靄琪（OK）直言，因招募廣告的誤導而參加比賽，她憑著率直搞笑個性獲得不少網民大讚，她任職地盤，工作需長時間日曬雨淋，皮膚出現不少雀斑，更說：「其實自己現時個樣都OK，但想再漂亮一些。」她只希望透過節目改善雀斑、眼袋問題。

不過，當節目主持人之一的強尼表示她率直不忌言的強硬外表，實際只是保護自己的外殼時，她禁不住流下眼淚，無疑暗示被強尼說穿了。任誰都想自己擁有更美的外貌，每個女人亦如水般擁有不同型態，有些堅強、內心溫柔；有些奔放、內心細膩，不管自己是何種面向，其實都能活得精彩動人，值得自我驕傲。

【按圖看】節目《造美人》共有16名參賽者，參賽者都想透過節目去改造以下的地方。▼▼▼

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女人真的需要「為悅己者容」？2年斥近40萬整容為變美換自信

常言道：「女為悅己者容。」女人為愛人打扮是人之常情，但過度迎合伴侶對美的要求，失去對自己應有的自信，更在「打扮」過程中的泥足深陷，反倒最後失去自我最有「價值」的部分。

《造美人》參賽者之一的芷橋透露，自己參賽原因是因為想讓外表、外型變得更美？(《造美人》截圖)

我要成為一個合格的女人或特別的女人﹗我是真的需要那麼多努力去變靚，才有資格成為一個女人。 芷橋

《造美人》參賽者之一的芷橋的素顏看來，其實並沒有太差。(《造美人》截圖)

《造美人》參賽者之一的芷橋在節目中言淚俱下：「因為我唔夠瘦、唔夠靚。」她表示自己從大學階段，便自覺樣貌、身材平庸，而被人批評。甚至她曾經遇上一位性格相當投契的男人，她以為兩人會相愛到白頭，但最後對方卻因為她樣貌、身型而果斷離棄她。自此以後，芷橋為令自己更吸引，2年間不斷去台灣整容，包括隆鼻、割雙眼皮、箍牙等，參與健身課程渴望變瘦，可惜最後仍留不住前度的心。

當芷橋面對評判如：「一定有整容」、「整容失敗樣嚟㗎喎」、「佢係有自信嘅」等評論後，她回到後台一度情緒崩潰說：「我都想堅強、想愛自己，可否教我如何可以愛自己？點解我要係女人，我不想做女人呀！」毫無保留在觀眾面前訴說變美故事的芷橋，雖然最後還是落於比賽後選區，但她卻做到坦蕩、甚至赤裸裸地將最「真實」的一面展現人前，相信這也值得別人欣賞的另一類美了。

【按圖看】《造美人》參賽者劉芷橋的IＧ亦發布不少個人照，曾自言是私影模特兒的她，社交網絡亦有不少的性感照。▼▼▼

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空姐對外表無自信 接受醫學美容曾險致「爛鼻」毀容

現年29歲的5號參賽者冼潁琹（Georgia），自言曾因打透明質酸險致「爛鼻」毀容。(《造美人》截圖)

節目《造美人》除芷橋為變美不斷整容外，現年29歲的5號參賽者冼潁琹（Georgia）亦然，現職空姐的她認為自己皮膚不夠白皙、無滾圓大眼、甚至認為鼻不夠高挺而打透明質酸，導致鼻發炎，出現「爛鼻」情況。

時下不少女生為變美而整容，但苦苦努力討好他人，只會讓他人的看法框住自我人生，倒不如「勇敢歸零」，接納自己不足，勇於欣賞自己的內在美。創造自我價值時，才會活出幸福感，這種價值，更是不受年齡、打扮、外貌所制約的，因為這種「美」，是取決於你豐厚的內在。

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