模特兒姊妹轉型殯儀統籌　曾為遺孀重現亡夫的浪漫：願生死兩相安

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-06-20 21:00

100種女生｜電影《童夢奇緣》有一句對白說：「人生是一個過程，可悲的是，它不能重來；可喜的是，它不需要重來。」過程走畢了，甜酸苦辣的經歷過眼雲煙，化作回憶封存，與世告別時由摯親重頭追思，有淚有笑，也許是喪禮的另一層意義。 「總相信人離世後，會在他方重聚。」Shannon說。「我從不說Goodbye，只會說See you later。」Melody回應。兩位殯儀統籌面對冰冷的死亡，帶著和煦的盼望。離別難免，重在無憾，學懂放下。

Shannon（右）與Melody（左）是兩姊妹，姐姐Shannon初出茅蘆當模特兒，後來鼓勵妹妹Melody入行。Shannon更曾開始模特兒公司，近年則轉型殯儀統籌。（鄭子峰攝）

放下執著，死亡可以好突然。 Shannon

Shannon與Melody是兩姊妹，同在加拿大長大，修讀心理學，初出茅蘆當過模特兒，後來發展模特兒公司，近年二人轉型合辦殯儀統籌公司，幾年間見盡人生百態，每一個喪禮背後都有一個獨特的家庭故事，愈來愈看透人生，「放下執著，死亡可以好突然。」Shannon慨嘆。

母親2年痛失3子女：珍惜與家人相處的時間

當我們還以為有明天，一個意外、一場大病，隨即奪走生命，才驚覺時日無多，人生一直在倒數。「曾有一位母親，確診患癌到離世只有一星期，家人不知所措。」這種事已見慣不怪，當接二連三地發生，唯有硬著頭皮學習接受。「有位母親早年已喪夫，後來更在2年間痛失3子女，她仍裝堅強鼓勵餘下的兒子。」得與失從無預知，人生就是無常。「不要著眼於不快樂，好好珍惜與家人相處的時間。」Shannon說。

Shannon坦言從事殯儀統籌比經營模特兒公司忙碌得多，但每次完成一個喪禮都有一種平安的感覺。（鄭子峰攝）

靈堂關燈親友散去 女孩才偷進來久久不離開

跟一直相依相愛的家庭談珍惜，不難；要是家人之間存在離棄、背叛時，還能在最後一刻放下執著嗎？

「那天是一位母親的喪禮，晚上9時許，儀式完結，家人、賓客散去，靈堂已關燈，我看到一位女孩在靈堂前站著久久不離開，後來才知她是逝者與前夫所生的女兒，逝者再婚後的新家庭不願該女兒參加喪禮，所以她只好趁所有人散去後走進靈堂。」Shannon心酸。原來母親直到離世前，都甚少見女兒，即便如此，女兒收到母親逝世的消息，就算明知不受歡迎，還是千方百計要見母親最後一面。此時此刻，前事何足掛齒？

▼▼▼【按圖看】Shannon與Melody由模特兒轉型殯儀統籌，見證許多觸動人心的家庭故事，也有尷尬場面，有妻子在丈夫的喪禮上才知道對方一直有婚外情？▼▼▼

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做人要盡情開心，也要盡情傷心。 Melody

情聖喪妻靈堂嚎哭 放下自我盡情傷心

無憾，除了敢於踏出一步，還可讓自己往內走得深。將內心最深的情感當眾釋放，談何容易？「曾有一位男士，眾所周知有多位太太，當其中一位太太過身，他在靈堂上『傷心欲絕x100』哭到失控，完全放下自我，不理身邊人的看法盡情釋放。」Melody感受至深。人生沒take 2，當刻不做，或成日後的遺憾，自己也難以釋懷。「做人要盡情開心，也要盡情傷心。」想笑或哭，為何要忍？

客人辦喪事的過程中，Shannon與Melody也遇上許多家庭分爭，有需要時Melody會當調解角色。（鄭子峰攝）

當時不敢提出，覺得好像不太好，結果往後多年依然記掛在心，早知當年就該出聲，不留遺憾。 Shannon

遺憾沒為已逝親人發聲 多年依然記掛在心

看過客人生離死別的觸動，反觀自己，Shannon一直隱隱帶著遺憾。多年前，Shannon與Melody的嬸嬸離世，喪禮上看到她的妝容時，不禁心生疑惑，內心明明有不滿聲，可是現場誰也不敢作聲：「當時不敢提出，覺得好像不太好，結果往後多年依然記掛在心，早知當年就該出聲，不留遺憾。」Shannon重提仍揪心。陪伴親人走到最後，凡事想盡善盡美無可厚非，為何要忌諱？

錯過的無法挽回。後來到外婆離世，外婆生前交了20萬給Shannon代辦身後事，希望有一個「令人輕鬆」、不要哭哭啼啼的喪禮。於是她們請了司儀跟家人對談，回顧外婆一生，細訴生活點滴及趣事，像慶祝她的一生，最後歡笑聲比哭聲還要多。

帶著一個遺憾，與一個相信可以創造不一樣的可能，Shannon與Melody逐投身殯儀統籌，將更多溫馨的場面帶到喪禮上。

喪禮要顧及逝者，也要重視在世親人的感受，願生死兩相安。 Shannon

喪禮上為遺孀重現亡夫粉紅玫瑰的浪漫

逝者已去，在世親人如何放下，是畢生的功課，也許將逝者的精神價值傳承，是一種療癒。「曾經有一位丈夫，生前非常浪漫，太太很喜歡粉紅色玫瑰，他由追求太太開始，一直到婚後老夫老妻階段，都經常為太太送上粉紅色玫瑰，他們的家中更有一幅粉紅色玫瑰牆，這是他們愛的象徵。」恩愛夫妻三代同堂羡煞旁人，但丈夫卻在短時間內離世，面對生死分離，教人為遺孀痛心。Shannon安排了粉紅色玫瑰，在丈夫的喪禮儀式尾升時，交由子女們逐一獻給媽媽並擁抱。「將丈夫的愛傳承下去，讓媽媽感受到雖然丈夫已逝，但仍有子女、媳婦、孫兒的愛。」縱然人不在身邊，愛一直長存。「喪禮要顧及逝者，也要重視在世親人的感受，願生死兩相安。」

生老病死有時，當生命要到盡頭，喪禮上摯親難捨的神情與說話，為逝者的人生意義下了「舉足輕重」的註釋，記載彼此五味雜陳的回憶，便知歲月匆匆，為世界帶來了甚麼影響。人雖離去，卻化作另一形式存在，但願他日再相見。

▼▼▼【按圖看】家人離世，需要辦身後事，在世親人該如何處理？家人之間容易為甚麼事情出現分歧？Shannon與Melody分享注意事項。▼▼▼

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攝影：鄭子峰

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