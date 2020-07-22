盤點六套必睇內地懸疑劇　《隱秘的角落》一播就爆紅有原因？

大陸犯罪懸疑系列戲劇《迷霧劇場》總共六部，《十日遊戲》由朱亞文、金晨、劉奕君主演，《隱秘的角落》由秦昊、王景春主演，《沉默的真相》由廖凡、白宇主演，除了實力派演員，還有鹿晗、范丞丞等流量小生參演，卡士十分亮眼。

更亮眼的是自開播以來，不僅好評如潮，《隱秘的角落》更是創下2020年懸疑劇豆瓣開播最高分，頂著九分的殊榮並且劇情到最後都不掉線，使《迷霧劇場》在觀眾心中奠基了良好的口碑，更期待後面幾部的開播！這六部劇情各自獨立，都說著甚麼扣人心弦的故事呢？

迷霧劇場》6部懸疑劇都是口碑黑馬！實力戲骨帶領鹿晗范丞丞流量小生，開播就衝豆瓣9分創新高！（點圖放大▼▼▼）

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《迷霧劇場》集結了實力派與人氣的卡士，劇情以探討「人性」與「犯罪」切入，打開觀眾味蕾，集數不多、節奏緊湊、套路出奇更是圈粉的關鍵，雖然一開始沒沒無聞、不被看好，但最後以實力證明、贏得讚譽，觀眾皆期盼這樣的好劇能越來越多！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2020陸劇》沉默的真相｜白宇、廖凡主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】