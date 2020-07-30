【女生煲劇】新冠肺炎肆瘧，第三波疫情每日確診數字屢破百宗，減少社交距離是市民該盡的負任。2020年上半年推出了多套人氣劇《愛的迫降》、《夫妻的世界》等，現在金秀賢和徐睿知主演的《雖然是精神病但沒關係》也成為網絡熱話，到底誰才是2020 上半年最多人追看的劇集，讓你開動煲劇？

韓國收視率調查機構 Nielsen Korea 在今年1月1日至6月30日期間進行統計，得出15套最多人追看的韓劇，當中包括免費電視台以及收費電視台；今年多套人氣劇集《愛的迫降》、《夫妻的世界》都是及收費台出品，能否因而成為大贏家？

【準備煲劇馬拉松】按圖倒數第15 至4位 2020 上半年最多人追韓劇＝＝＞

+ 20 + 19 + 18

《愛的迫降》以南、北韓為背景，加上俊男美女，吸引觀眾追看。（《愛的迫降》劇照）

第3位：tvN《愛的迫降》（3,334,033人）

提到上半年第一套人氣韓劇，非《愛的迫降》莫屬，由玄彬、孫藝珍主演，講述南韓財閥尹世莉（孫藝珍飾）因為一場意外而踏入北韓的地域，剛好遇上北韓精銳軍官利正赫（玄彬飾），並開展回南韓之旅以及二人的愛情故事。

玄彬現在年產量不多，每次回歸都引起熱論，加並找來元老女神級的孫藝珍，「俊男美女＋大明星」的配搭，已經嬴在起跑線；加上背景以南、北韓為題，雖然情節非常「離地」，但緊張刺激的劇情，吸引觀眾追看。劇集更帶起了不少熱話，先是飾演財閥的孫藝珍，每集都換上不同手袋與華麗服裝，猶如看時裝騷般；劇集大結局在瑞士取景，美如畫般，瞬間成為熱話，觀眾紛紛指要加入旅行Check list。

+ 4 + 3 + 2

《夫婦的世界》由金喜愛、朴海俊主演。（《夫妻的世界》劇照）

第2位：JTBC《夫妻的世界》（3,352,475人）

《夫妻的世界》憑着出軌情節、正宮與第三者之間的明爭暗鬥、互相復仇的劇情，在上半年俘虜了觀眾的心。

劇情講述金喜愛飾演一位家庭科診所醫生兼副院長，賢妻良母，與丈夫恩愛，是眾人眼中成功女性，怎料卻發現丈夫朴海俊與一名年輕女子呂多景（韓素希飾）拍拖，更懷上身孕，女方更堅持生孩子爭寵，違背婚姻，金喜愛決定報復。當時劇集短短開播1個月，已火速身入十大韓國收費電視台最高收視率韓劇，不少觀眾也指不能否認世上存在這些「狗男女」，看得他們夭心夭肺。

+ 8 + 7 + 6

《浪漫醫生金師傅2》成為2020年上半年最多人追看韓劇。（《浪漫醫生金師傅2》劇照）

第1位：SBS《浪漫醫生金師傅2》（3,446,716人）

最意想不到的是，2020年，韓國觀眾不再只愛「型男美女」組合，更不一定是狗血愛情劇，而是需要一些貼地、民生的故事，而《浪漫醫生金師傅2》繼第1輯後依舊拿取亮麗的成績。

《浪漫醫生金師傅》故事是由一名擁有超強實力卻不愛跟從規距的醫生「金師傅」出發，比起在有錢的私家醫院工作，他更愛在偏遠地區的小醫院幫助有需要的人，在第2輯，由安孝燮、李聖經主演，一個是窮小子醫生，一個是出身醫生世家的有錢女醫生來到金師傅的小醫院工作。

每個人都有缺憾 能醫不自醫

劇集值得欣賞之處，不着重於愛情，而是把重心放到醫者與病患關系、器官捐贈、財閥濫權等問題，打動觀眾的心；「醫生」在眾人眼中大部分都是完美、上流，然而，劇集也帶出每個醫者都擁有個人問題像是能醫不自醫、不能做手術的醫生等，每個人都有不為人知的一面，教人心酸，然而故事教會我們選擇逃避問題一天也不能解決，唯有坦誠面對。