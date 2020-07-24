【徐睿知｜名牌手袋】《雖然是精神病但沒關係》由金秀賢與徐睿知合拍，在Netflix長居第1位；劇集除了令金秀賢師妹徐睿知人氣急升，劇中徐睿知造型相當華麗，好比之前IU在《德魯納酒店》中的打扮，暫播出了10集的《雖然是精神病但沒關係》，徐睿知到底用了多少個手袋？

徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》飾演「反社會人格」的高文英。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

《雖然是精神病但沒關係》故事圍繞着「精神病」，金秀賢飾演一位精神病院護理師文鋼太，徐睿知則是一名因小時候的創傷、父母教育，得了「反社會人格」的成人童話作家高文英。徐睿知每一次出場都相當華麗、招搖，在辦公室中，要設有專屬的「女王椅」，她的家更是一座城堡，如次浮誇的生活、打扮，卻是在保護她弱小的心靈。

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+ 12 + 11 + 10

徐睿知雪白造型到訪醫院。（《雖然是精神病但沒關係》擷圖）

Alexander McQueen：The Story

徐睿知每一次登場造型都令人眼前一亮，在第4集中，她以一身雪白造型到訪醫院，散發出陣陣仙氣，透出黑色內襯又不失性感。配合夏日仙氣造型，徐睿知手上拿着Alexander McQueen 新款手袋 「The Story」，手袋正面設有標誌性金屬handle，手穿過去便可由手提袋變成 Clutch，編織設計更顯夏風情；金喜愛在《夫婦的世界》也有用過黑色皮革款，適合用作返工袋。

+ 5 + 4 + 3

徐睿知多次使用Dior Saddle Bag 。（《雖然是精神病但沒關係》擷圖）

Dior：Saddle Bag

Dior 近年推出的手袋子統統都成為「IT Bag」，最經典不過是馬鞍袋「Saddle Bag」；徐睿知在劇中更多次使用這款手袋。

Dior Saddle Bag 曾在經典美劇《Sex and the City 》亮相，於千禧年代風靡一時，2018年再次推出，先是經典的皮革、刺繡款，適合日常的穿搭。在第10集中，徐睿知便以一身坐黑打扮手拿一個經典黑色 Saddle Bag；而最近，Dior又有新搞作，把經典的Oblique 刺繡套在Saddle Bag中，感覺更復古、個性，劇中的徐睿知當然也擁有一個。

+ 3 + 2

徐睿知一身綠色打扮不失溫文。（《雖然是精神病但沒關係》擷圖）

Chloé：Chloé C Vanity Bag

沒想到以為只拿新手袋的徐睿知，在第8集中，身穿綠色雪紡裙的她展示溫文一面時也拿了一個在2019年秋冬首次推出 Chloé C Vanity Bag。

比起Chloé C同系列，Vanity Bag是較為小巧，但實用性也不低，袋內有零錢和卡片夾層，更有暗扣皮帶，有助固定眼鏡，方便收納在手袋中，而且Vanity Bag設計多功能，可以斜揹作日常穿搭小手袋，也可以改為手拿當晚宴手袋也不失霸氣，同時她又能變身眼鏡袋或化妝袋，是萬元以下，性價比高的手袋之選。

+ 2

除了一些經典名牌手袋，徐睿知在《雖然是精神病但沒關係》也有支持韓國小眾品牌，千元便可入手，按圖看看徐睿知手袋同款＝＝＞