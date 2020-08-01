人生在世，能夠有一個推心置腹的好友已經很足夠，而娛樂圈中蔡少芬、朱茵、陳法蓉及洪欣這四朵金花情同姊妹，相識20多年感情依舊深厚，一起經歷過低谷和成功，已經是生命中不可或缺的一部分。

蔡少芬、朱茵、洪欣和陳法蓉有20多年的深厚情誼，是生命中不可或缺的一部分。（凱藝國際@微博）

46歲的蔡少芬、48歲的朱茵、49歲的洪欣和53的歲陳法蓉都擁有出色的美貌，四位美魔女平均年齡將近50歲，但是保養得宜的她們不見歲月痕跡，只見美貌如昔。四位近年主要在內地發展，最讓人印象深刻的就是她們的港式普通話，經常讓網民捧腹大笑，近日四人就宣布要組成大齡女團「港普F4」，趕上偶像女團的潮流出道。四位美人一起拍攝造型照，喋喋不休，你吵我鬧的氣氛讓人不禁會心微笑，深厚的情誼展露無遺。

蔡少芬、朱茵、洪欣和陳法蓉宣布要組成大齡女團「港普F4」出道。（蔡少芬@微博）

蔡少芬、朱茵、洪欣和陳法蓉年輕時的美貌難分高下? （按圖看更多）

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蔡少芬、朱茵、洪欣和陳法蓉因為拍戲互相認識，最後成為了摯友，認識20多年來見證了好友結婚生子，事業高低起跌，依舊風雨不改地陪伴在互相身邊，除了愛情外，友情也需要經營的，四姐妹又是怎麼樣維繫感情的呢？

互相揶揄開玩笑 不會放在心上

蔡少芬、朱茵、洪欣和陳法蓉私下很喜歡互相揶揄對方，但只是開玩笑增進感情，互相都不會放在心上。（蔡少芬@微博）

蔡少芬是四人之中最為活躍、最古靈精怪的一位，她們私下相處經常都是互相調侃，平常並不會互相稱呼英文名或暱稱，都是直呼「死八婆」，洪欣更公開說過這原先是蔡少芬的口頭禪，後來變成了她們的慣常稱呼。私下她們四人更是經常互相挖苦或開玩笑，但是彼此都不會放在心上，不會因為對方的話而介懷，陳法蓉更在節目中指蔡少芬曾經嘲笑她古裝造型像男人假扮女人，蔡少芬老公立刻責罵蔡少芬，而陳法蓉則笑説別人說她可能會生氣，但蔡少芬說反而覺得有趣。

吵架都不分開的話，這樣才是真正的朋友。 洪欣

洪欣表示她們四個也不時就會吵架，特別是她和蔡少芬，但是最後都會互相原諒，也不會記在心上。姐妹之間就是有種不用言語的默契，因為知道互相的性格很相近，為人爽快直接，心地善良，所以如此投契，也知道互相不會生氣，才會暢所欲言。

從來不會競爭 為對方設想

蔡少芬、朱茵、洪欣和陳法蓉相識多年從來不會互相競爭，反而會為對方設想。（朱茵@微博）

身處娛樂圈不免競爭激烈，因此即使有些娛樂圈的閨密表面上好友，但也會因為一份工作和決裂，而她們四位各有美貌又有演技，難免會被別人比較。而陳法蓉則表示她們四人之間不存在競爭，因為她們各自都對自己很有信心，因為是好姊妹的關係，她們會因為對方接到新戲或者工作而替對方開心，知道對方財政上有困難接到了廣告會為對方感到慶幸，她們自然而然地就會為對方設想。

有福同享 有難同當

蔡少芬、朱茵、洪欣和陳法蓉在彼此有困難或開心的時刻都會互相支持、陪伴，感情好到羡煞旁人。（蔡少芬@微博）

蔡少芬、朱茵、洪欣和陳法蓉四人在娛樂圈多年也經歷過不少挫折，不管是在感情上還是事業都有過低谷，但是姐妹們都不離不棄，在互相需要的時候就會出現支持，第一時間維護好友。蔡少芬結婚的時候，陳法蓉即使身處鄭州拍戲也二話不說飛回香港出席婚禮，而陳法蓉曾經因為和梁小冰之間產生的誤會而被外界質疑人格，其他三位也立刻即挻身而出為她的人格保證，表示支持並力撐好友。朱茵也曾經在拍戲時因為恐高而不知所措，幸好同場的陳法蓉在旁邊握緊她的手並給予她鼓勵，她才安心下來，有時候即使只是很微小的關心都可以讓對方感動。

姊妹有難立即挻身而出力撐 :

蔡少芬、朱茵、洪欣和陳法蓉20年閨密情：（按圖看更多）