近日IG上掀起分享黑白照的熱潮，多位女星接受「#womenempowerment 」挑戰，發佈黑白照支持女性權利，就連城中名人甘比亦有參與。貼黑白照的原意是為女性不公平待遇發聲，並非只為「打卡」。而早在五年前，香港娛樂圈亦曾發起分享照片以抗議本地女生被判「以胸襲警」罪成的行動，當時多位藝員亦表態支持。

「#womenempowerment 」風潮席捲全球，香港女星如黎姿、梁詠琪、徐子淇、鄭秀文、甘比、何超蓮等亦紛紛響應，宣揚女性力量，並鼓勵女性團結。「#womenempowerment 」以挑戰方式進行，被朋友指明的玩家需要列明「#ChallengeAccepted」，並上載一張展示女性堅強一面的黑白照，然後再指定另一位朋友，將關注女權的訊息宣揚。

這個挑戰其實源自土耳其，背後的意義並非單純女性互相支持。當地殺戮女性的問題嚴重，去年已經有近500宗有紀錄個案。然而，此問題並未獲土耳其政府正視，大部分罪犯未有獲得應有的懲罰，於是當地人發起抗議，成功引起國際關注。而土耳其人每天在報紙、社交平台上都看到受害女性的黑白照，而這次challenge就是悼念受害女性。

甘比：香港女首富作風低調 默默向外界捐贈超過40億

甘比被網民堪稱為一代傳奇女性，她從娛樂記者，搖身成為香港女首富。（IG@kimbeechan_official）

有份參與是次挑戰之一的甘比，被網民堪稱為一代傳奇女性，她從娛樂記者，到今日成為富豪劉鑾雄太太，獲贈五百多億財富，搖身成為香港女首富。她出身自平凡的單親家庭，預科畢業後任職蘋果日報娛樂記者，活潑慧黠的個性深得不少明星寵愛。她因工作關係獲得認識劉鑾雄的機會，其後成為他的紅顏知己。雖然身份有所改變，但甘比依然貫徹低調作風，默默地成為劉鑾雄背後的女人。

甘比一向熱心公益，平日亦負責打理幫助本地貧困家庭的「劉鑾雄慈善基金」。疫情期間，她亦盡一己之力採購口罩，免費送贈老人與低收入家庭。即使她已成為香港女首富，但生活仍然貼地，親力親為照顧子女，並鼓勵他們參與公益事務，關心社會。

黎姿：從屋邨女生到上市公司主席

黎姿接受甘比的「#womenempowerment 」挑戰，於IG上鼓勵女性互相扶持以成就更多。（IG@gigilai_official）

黎姿接受甘比的「#womenempowerment 」挑戰，於IG上鼓勵女性互相扶持以成就更多。黎姿童年時生活異常困苦，一家四口居住在九龍城的200多呎徙置屋邨，衛生問題惡劣。為了幫補家計並供養弟弟讀書，她14歲時便出道，展開了一邊讀書一邊拍戲的生涯。她憑藉精粹的演技成為當紅女星，弟弟卻因車禍而導致癱瘓，為此她決定放棄如日中天的事業，專心打理弟弟的公司。

她憑藉自己的才能與丈夫的扶持，成功從演員轉型為商界女強人，旗下的醫學美容公司亦於2017年上市。她經常於社交平台上分享人生哲理，希望藉著自己勵志的故事鼓勵一眾迷惘的女生。

何超蓮：「最美千金」生活貼地 熱心公益

賭王何鴻燊三房千金何超蓮雖然出身於大富之家，卻並無半點架子。（IG＠laurinda_ho）

賭王何鴻燊三房千金何超蓮曝光率極高，一舉一動經常成為網民的焦點。她雖然出身於大富之家，卻並無半點架子。她與一眾志同道合的朋友成立慈善團體Smile with usHK，貢獻社會。Smile with usHK主要由義工組成，他們曾發起到深水埗派飯盒、為聖公會福利協會創立童心微笑基金籌款，協助有特殊教育需要學生的基層家庭、組織到內地探訪籌款團等，親力親為為社會付出時間和力量。

何超蓮曾表示自己所追求的，不是賺錢，而是成就感與滿足感。她認為做任何事都是一種挑戰，而自己的經驗和閱歷仍未足夠，因此樂於繼續去闖去試，累積經驗和閱歷。

按圖看其他女星的「#womenempowerment 」黑白照：

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五年前香港曾有女星網上發起「一人一相」 抗議女生被判「以胸襲警」罪成

葉蘊儀認為事件中的女生不應該被控以「以胸襲警」的罪名，又呼籲更多婦女團體為事件發聲。（葉蘊儀FB）

2015年「光復元朗」反水貨客的事件中，其中一名女示威者被控用胸部襲擊一名總督察，裁定襲警罪成，被判入獄。藝人葉蘊儀發起「一人一相」行動，呼籲大家hashtag「#反對女性胸部被視為攻擊性武器」，抗議女性胸部被視為攻擊性武器‬，獲王宗堯、王喜、何韻詩等藝人參與。

葉蘊儀13歲出道，接拍多部電影、廣告，更當上歌手，一炮而紅，當時與周慧敏堪稱「兩大玉女派掌門」。後來她退出娛樂圈嫁給富商，５年後因丈夫有外遇而離婚，獨力照顧子女。後來重返校園修讀藝術，亦復出幕前工作。她關心社會議題，敢於為女性發聲，爭取人人平等。她那獨立、忠於自己，努力不懈的精神，值得可敬。

按圖看「#反對女性胸部被視為攻擊性武器」的參與藝人：