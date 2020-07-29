40歲的張栢芝與謝霆鋒離婚後，為獨立撫養3名兒子而淡出香港娛樂圈，轉戰內地。日前她被前經理人控訴收取了酬勞卻未有履行合約拍電影，被要求歸還1276萬元港幣。張栢芝入行20年，由與周星馳合作的電影《喜劇之王》一炮而紅，年僅24歲便憑《忘不了》奪得23屆金像獎最佳女主角，近年因照顧家庭而逐漸減產，但多套經典作品至今仍於電影圈佔一席位。

三胎媽媽依然美麗，張栢芝即使年過40，風采依然不減，仍舊是不少影迷心中的女神。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

張栢芝被指遭前經紀人余毓興和AEG娛樂控告違約，她其後於官方微博上澄清AEG娛樂已被清盤，而余毓興亦曾捲入詐騙案，暗示自己並未違約。張栢芝自離婚後少有亮相大銀幕，專心照顧兒子。三胎媽媽依然美麗，即使踏入女人40，風采依然不減，仍舊是不少影迷心中的女神。

張栢芝自小已是美人胚子（IG@cecilia_pakchi_cheung）

首位80後影后變「票房毒藥」

張栢芝18歲時因接拍陽光檸檬茶廣告而出道，出道時被喻為「小林青霞」，之後憑藉《喜劇之王》、《星願》等經典作品走紅，2004年更以電影《忘不了》首奪金像獎最佳女主角的殊榮，當時她只有24歲，亦是首位當金像獎影后的80後。近年她簽約新公司，新電影反應大不如前，如《極速天使》、《楊門女將之軍令如山》，即使曾經掀起一時佳話的《我家有一隻河東獅》推出續集《河東獅吼2》，反應同樣慘淡，令張栢芝獲得「票房毒藥」的稱號。

按圖回顧張柏芝的經典作品：

+ 5 + 4 + 3

事業受挫，愛情路亦同樣崎嶇。張栢芝與謝霆鋒和王菲這段三角戀情一直複雜，三人經歷離合，終於她與謝霆鋒於2006年結婚，並誕下兩名兒子，只是婚姻只維持了6年便完結，結束了兩人的10年時光。離婚後謝霆鋒亦重新與王菲交往，而張栢芝則誕下第三胎，生父至今仍然成謎。

張栢芝情路崎嶇，現獨力撫養三名兒子。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

她個性剛烈，決定了愛便會奮不顧身。她曾於《康熙來了》中分享過去戀愛多次出現第三者，自己對每段感情都太投入，所以戀愛對她來說很沉重。而和她戀愛的男生也一定會感到壓力，因為她的愛太堅持，一愛就愛到盡頭。她曾反省，如此毫無保留的愛是否導致戀情失敗的原因。

我承認，我在愛情裡是徹底的大輸家，但就是永遠都看不到別人壞的一面，哪怕他曾有兩三個瞬間令我快樂過，我就一生都不會忘記。 張栢芝

年輕時的張栢芝，倔強而任性，如此善忘的個性也許令愛情變得簡單一些。相信即使她後來與謝霆鋒離婚，也同樣以這態度面對。

每個男生，即使是已訂婚的都會有外遇。 張栢芝

張栢芝感情並不執著，她曾指若知道另一半出軌，即使自己仍然深愛對方，亦不會苦苦挽留。她於婚前已作好「丈夫會外遇」的心理準備，她認為對方出軌沒有關係，她只要自己的子女在身邊就可以了，所以婚後所有子女一定要歸她，這也解釋了為何張栢芝不理外間的種種謠言亦堅持誕下第三胎。

不少人於一段關係中最渴求的就是對方無限的愛，但張栢芝卻別具智慧。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

不少人於一段關係中最渴求的就是對方無限的愛，但張栢芝卻別具智慧。經歷陳冠希的不雅照事件、失婚、未婚懷孕等高低起伏，她於《女人30+》中坦言從來沒後悔過任何一件事。

那麼多年，受到很多不一樣的攻擊，不怨天不怨地也不怨你，就是我什麼都不會怨別人。

她續指自己也曾犯錯，做錯了不是要後悔，承擔後果才是負責任的行為，也是對兒子們的身教。