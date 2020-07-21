婚後少有露面的鍾嘉欣最近返港參與無綫新劇《兒科醫生》的拍攝，並趁機與圈中好友聚會，令人意外發現她與黎諾懿的深厚情誼。

原來鍾嘉欣與黎諾懿識於微時，而鍾嘉欣大女的中文名字，亦是由黎諾懿幫忙改名。（IG＠lokyilai）

鍾嘉欣於2016年與圈外男朋友Jeremy Leung結婚後返回溫哥華定居，並表示以家庭為重，少有亮相幕前。近日她返港拍攝無綫新劇，並與黎諾懿相繼於社交平台上分享合照。黎諾懿稱鍾嘉欣為「一起成長的拍檔」，而她曾留言回應兩人是「永遠的兄弟」。原來兩人極其要好，而鍾嘉欣大女的中文名字「梁愛晨」，亦是由黎諾懿幫忙改名。

兩人的情誼始於2004年無綫「翡翠新力量」的藝員計劃，當時TVB正力捧12位藝員，鍾嘉欣與黎諾懿便是其中兩員。（IG＠chungkayanlinda）

兩人的情誼始於2004年無綫「翡翠新力量」的藝員計劃，黎諾懿更陪伴着鐘嘉欣度過許多難關。她表示：「從我年輕開始，我的大多數朋友都是女孩子。感謝你成為我在娛樂圈的第一位朋友。當我想家時、寂寞時、我的倉鼠去世時，你也在身邊，在葬禮上幫助我。當我傷心時，你鼓勵我從好的方向思考。你今天仍然在這裏，仍然珍惜我們的友誼。感謝你成為我的兄弟，從沒當我是BB，視我為男性。」

當時鍾嘉欣離開家鄉，來港參加《國際華裔小姐競選》並成功入行。雖然她一出道便受到力捧，但最初的演員生活並不易過。她於香港並無親戚，又不適應城市生活，難過時更不敢致電父母訴苦，只可默默流淚，內心非常孤獨。幸而當時獲得黎諾懿的支持，陪伴了她度過難捱的歲月。

不少明星情侶也是因戲結緣，亦有許多於合作後有為知己，除了鍾嘉欣與黎諾懿，以下兩對朋友同樣證明男共女之間確能發展純友誼。

黃翠如與洪永城

黃翠如與洪永城因合作主持旅遊節目而成為最佳拍檔（IG＠guruhung）

黃翠如與洪永城因合作主持旅遊節目而成為最佳拍檔，兩人相識超過十年，走遍大江南北。觀眾從他們的簡單一個眼神、一個動作，也可感受到彼此間的默契與情感。2015年時，因為一張兩人牽手走紅地毯的照片引起網民無限聯想，令網上流傳一篇《每個男人心裏面都有一個黃翠如》的潮文，談論男女間「友達以上，戀人未滿」的曖昧關係。而黃翠如亦大方以《每個人心裏面都有對黃翠如同洪永城》回應兩人關係，再次印證兩人間只有真摯的友誼。

按圖看黃翠如與洪永城的遊歷足跡：

古天樂與宣萱

古天樂與宣萱相識多年，兩人曾多次飾演情侶。（梁碧玲攝）

古天樂與宣萱相識多年，兩人曾多次飾演情侶，合襯得令不少觀眾希望他們假戲真做，於現實也能發展一段良緣。宣萱曾表示古天樂令她擁有安心的感覺，在宣萱被指因與羅嘉良合作《流金歲月》而假戲真做，介入其婚姻之時，古天樂力挺好友並與她結伴出席羅嘉良的婚禮。而上年年底更傳出兩人將結婚的消息，網民不論真假一致送上祝福。雖然傳聞遭到否認，但宣萱現已加入古天樂旗下公司，令人期待兩人再次刷出的火花。

按圖看古天樂與宣萱合作的經典作品：