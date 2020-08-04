整容在韓國來說是如家常便飯般普遍的事情，更有不少美容節目會邀請著名整形醫生，分享每年最受韓國女性歡迎的整容範本。去年大熱的整容參考對象，除了有宋慧喬、Irene、Jennie、孫藝珍等這些公認美女外，還有在網絡上擁有超高人氣模特兒高允真。而今年「韓國最歡迎整容範本」則出現了新一張新臉孔，人氣更超越百大美女?!

韓國模特兒洪秀珠在網絡上擁有超高人氣。成為2020年最受韓國女生歡迎的整容範本。(hongsuzu@IG)

韓國人對於美的標準一直都是自然、清秀的五官，跟內地的網紅整容風格完全是南轅北轍。2019年的整形範本都是以宋慧喬、Irene、Jennie和高允真的天然感美主導。韓國審美觀偏向喜歡自然的鵝蛋臉、低調的雙眼皮、微微的翹唇和自然的野生濃眉，第一眼給人的印象就是舒服又耐看。

洪秀珠擁有韓國女性喜歡的外睨特徵，自然的鵝蛋臉、低調的雙眼皮、微微的翹唇和自然的野生濃眉。(hongsuzu@IG)

今年在韓國就有一位素人模特兒洪秀珠（홍수주），成為網絡上的超人氣美女，她擁有一張精緻又完美的臉蛋，甚至連明星也被她比下去。洪秀珠是韓國網拍品牌imvely的著名模特兒，目前和人氣模特兒高允真同屬一間經紀公司。

洪秀珠在出道前就已經小有名氣，因為她的長相酷似「世界百大美女」的Nana和Irene，清純又空靈的美貌在網絡上引起了轟動，被稱為是「韓國最美網拍模特」，現在她的Instagram已經有超過86萬的追蹤者。洪秀珠的美貌不帶絲毫的煙火味，就像百合花一樣出塵不染，賞心悅目的臉孔讓人不禁想多看幾眼，成為「2020韓國最歡迎整容範本」的新面孔。

洪秀珠清純又空靈的美貌在網絡上引起了轟動，被稱為是「韓國最美網拍模特」。(hongsuzu@IG)

洪秀珠成為「2020韓國最歡迎整容範本」：（按圖看更多）

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洪秀珠在去年擔任男團EXO燦烈新歌《春夏秋冬》MV女主角的時候一舉成名。MV一出街後，不少網友就被這個美貌動人的女生所吸引，紛紛搜尋她的資料，不管是動態的MV還是平面硬照上的她，一樣美得讓人移不開目光，甚至有網友表示她美得不像真人，還以為是電腦合成的假人。一張零死角的臉蛋，比例完美精緻的五官，像是精心設計過但自然得看不出整容的痕跡，難怪會成為韓國最新的英美女整容範本。即使這張完美的臉蛋是人工而成，也不禁好感嘆韓國的整容技術和審美眼光的確是高人一等。

網民說洪秀珠美得不像真人，還以為她是電腦合成的假人。(hongsuzu@IG)

洪秀珠因為拍攝EXO《春夏秋冬》MV而人氣爆發：（按圖看更多）

今年26歲的洪秀珠身高164cm，不過天生好比例又修長的身材，令她看上去像有超過170cm的高度，纖瘦高挑。鏡頭前的洪秀珠優雅恬靜，私下的她卻給人甜美可愛感，她的日常穿搭休閒得像個鄰家女孩，驟眼一看還以為是個大學生，洋溢著青春活潑的氣息，簡約又不失時尚品味，值得一眾女生參考。不過擁有一張完美臉蛋也身為模特兒的她，不管什麼類型的穿搭也能輕鬆駕馭吧！

洪秀珠私下的穿搭偏向甜美風格，她的日常穿搭都是以休閒、可愛為主。(hongsuzu@IG)

洪秀珠擁有時尚的穿衣品味，私下穿搭風格百變：（按圖看更多）