今日（8月12日）是陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎結婚3周年的日子，陳凱琳於IG撰寫長文放閃，並上載二人甜蜜婚照向老公鄭嘉穎深情剖白，更感恩自己「愛上對的人」，大曬恩愛！



陳凱琳（Grace）和鄭嘉穎結婚3周年放閃。(ghlchan@IG)

陳凱琳在結婚3周年的感言中表示原來「墜入愛河」是真的，而愛上對的人最好的事，更是發現了自己擁有未知的翅膀，然後與所愛一起飛翔，字裡行間都對老公鄭嘉穎表達出甜蜜感激之情。鄭嘉穎和陳凱琳年齡相差22年，從一開始不被看好的一對，用時間證明了一切，愛從不懼閒言閒語，更不受年齡所限，成為大家眼中幸福得令人羨慕的一對。

I read recently why it’s true to say people 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦. You don’t glide, slip, stumble…instead, you fall head first off the edge of the cliff the moment you decide to be with someone. But the best part about falling in love with the right person is discovering the pair of wings you never knew you had, and together —you 𝘴𝘰𝘢𝘳 . Happy 3rd Anniversary

陳凱琳去年在Instagram公布小兒子出生，並改名為Yannick。（IG@kevincheng_official）

陳凱琳於去年為鄭嘉穎再生一子，於去年8 月3日在Instagram公布小兒子已經出世的好消息，並改名為Yannick，鄭嘉穎對於細仔Yannick的出生也十分興奮，陳凱琳表示弟弟Yannick比預期中早來臨，而哥哥Rafa和弟弟相處十分融洽，讓她急不及待想看到他們一起成長。陳凱琳當時向外發佈的一家四口合照，都無不感受到滿滿的幸福感。

▼▼▼【按圖看】陳凱琳和鄭嘉穎公開細仔Yannick出生時可愛照片▼▼▼

鄭嘉穎和陳凱琳結婚後三年抱兩。（IG@kevincheng_official）

每個相遇的人的出場順序很重要，特別是在愛情這回事。鄭嘉穎曾經緋聞多多，曾一度被外界認為是「花心男」，不過在45歲的時候遇到了那個讓他願意停下腳步的陳凱琳，讓他有了成家立室的念頭，情場浪子終於安定下來，步入婚姻的禮堂。

鄭嘉穎和陳凱琳結婚後三年抱兩，在2020年5月宣布懷上第二胎，婚後生活幸福美滿，而且大兒子鄭承悅（Rafael）完美遺傳了父母的良好基因，精靈的大眼睛，白淨皮膚，樣子趣緻可愛，讓人愛不惜手。鄭嘉穎和陳凱琳從當初不被外界看好的「父女戀」到現今變成娛樂圈中的模範夫妻，羨煞旁人。

▼▼▼【按圖看】陳凱琳和鄭嘉穎的大仔Rafa趣緻可愛，似爸爸還是媽媽？▼▼▼

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陳凱琳和鄭嘉穎跨越年齡界眼 譜出相差22年「父女戀」

鄭嘉穎和陳凱琳年齡相差22年，但是兩人卻完全沒有代溝，都是性格直率之人，但是不同的是鄭嘉穎比較成熟內斂，而年輕的陳凱琳則是活潑外向，兩個人成為完美互補。不過兩人在相戀的初期也受到很多的阻礙，外界對於他們年齡差距還有家庭背景作出不少輿論。

陳凱琳出生於富裕之家，更是香港小姐冠軍，但鄭嘉穎是緋聞多多的圈中人。有指起初陳凱琳的父母也不認同鄭嘉穎，可是後來鄭嘉穎用誠意和行動證明對陳凱琳的心意，也同時打動了陳凱琳的父母。二人從來不會在意外界的聲音，感情也十分穩定更是愈來愈甜蜜，逐漸讓人感受到他們的情真意切，譜出跨越年齡的浪漫愛情。

鄭嘉穎和陳凱琳曾經不被外界看好，連陳凱琳的父母起初也不贊成這段戀情，可是二人一起跨越困難難修成正果。（IG@kevincheng_official）

遇到陳凱琳鄭嘉穎從浪子變成細心暖男

回顧鄭嘉穎在娛樂圈的情史也十分精彩，曾經跟佘詩曼、周麗淇、陳敏之等等女星傳出緋聞，當時更被傳媒冠上了「花心男」的稱號，也有不少關於他臭脾氣又大牌的傳聞，陳凱琳也在訪問說過初次遇見鄭嘉穎的時候並沒有太好印象，可是後來合作拍攝《殭》的時候發現鄭嘉穎對工作人員照顧周到，而且對她也十分細心，鄭嘉穎知道她喜歡吃糖果，刻意買了不同顏色的糖果讓她選，讓她印象深刻，好感油然而生。

我知道沒有別人，只有她讓我想共度餘生。

鄭嘉穎和陳凱琳交往3年後，在2018年結婚。（ghlchan@IG）

鄭嘉穎坦承自己在感情方面其實很謹慎，他會透過觀察和相處看對方是否適合自己，而他很快就認定了陳凱琳，她讓鄭嘉穎產生了攜手一生和組織家庭的渴望，他知道陳凱琳就是他生命中那個對的人，因此戀愛一年後心中已認定她，拍拖三年後結婚，鄭嘉穎是為了讓出道不久的陳凱琳有更多的發展機會，太早結婚就有很多阻礙，他的細心和愛意溢于言外。鄭嘉穎在婚禮的誓詞更深情說道：

10年前我曾與媽媽說過，我大概都不會結婚了，直至遇上陳凱琳，一切都變了。

▼▼▼【按圖看】鄭嘉穎和陳凱琳甜蜜婚照▼▼▼

為了陳凱琳改變陋習 變身好老公和好爸爸

鄭嘉穎和陳凱琳一起後罕有地公開了這段戀情，鄭嘉穎直言遇到陳凱琳後改變了很多。他為了陳凱琳改掉了許多壞習慣，包括戒煙、戒蒲及戒粗口，還跟她一起出席教會，不善社交的他被陳凱琳說服開設了個人Instagram，希望讓外界認識真實的鄭嘉穎。鄭嘉穎更為了給予陳凱琳安全感，不論到內地工作還是出遠門，都會主動報備行程，晚上更要跟陳凱琳聊天、道晚安，對陳凱琳的愛展露無遺。

鄭嘉穎為陳凱琳改變了很多陋習，並跟她一起出席教會，融入她的圈子。（IG@kevincheng_official）

婚後鄭嘉穎和陳凱琳都把重心放在了家庭和孩子的身上，為了不讓太太太過辛苦，鄭嘉穎會主動擔起照顧小孩的事務，年輕的陳凱琳在家庭以外想要在事業上繼續闖蕩，成立了個人品牌，鄭嘉穎也是全力支持太太陳凱琳，工作再忙也會分擔家中大小事，永遠做她最強的後盾和最安心的依靠，不但化身大家眼中的愛妻號，也是一等一的好爸爸。

▼▼▼【按圖看】鄭嘉穎為陳凱琳化身寵妻好爸爸，鄭嘉穎「湊仔公」的一面是...▼▼▼

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鄭嘉穎曾經在婚禮上對著陳凱琳唱出他的代表作--《一千個願意》，認爲這首歌就是在述説他們的愛情，陳凱琳就是他的小天使，一千個願意愛她到永遠。愛情，從來都不怕來得晚，只要對的人出現，所有的等待都是值得的。

我心一千個願意 我知不可有下次 凡塵俗世裡會有你這個小天使 為了愛你到永遠 日夜地堅持 完全為了你奮鬥 我盼會得到你心意 鄭嘉穎《一千個願意》

鄭嘉穎和陳凱琳第二胎細仔出世，組成一家四口幸福家庭。(ghlchan@IG)

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