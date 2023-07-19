【MUJI｜收納法】前無印良品產品設計部員工水谷妙子，嘗試過不同的收納法，出書及開IG教收納吸6.2萬粉絲，讓你和家都變得更精神。



前無印良品產品設計部人妻開IG 動態教學吸粉絲

來自日本的水谷妙子是三子之母，更是典型日本人妻，把家中打理得井井有條，每件東西都收藏得妥當，平日經常在Instagram分享她的收納技巧和家居用品，由於分享實用又創新，她更細心到會拍小影片，動態教學，清晰易明，因而吸納了6.2萬followers。

原來她曾經在日本無印良品產品設計部工作，更推出著作《水谷妙子の片づく家》，難怪對簡約生活如此講究，讓我們學習她的簡約收納法吧。

收納箱子的確是好物，但也要有技巧。（monotokazoku@instagram）

收納法一：收納盒使用有技巧 拖板、電線易成大錯

無錯，對於一個收納達人，家中一定有不同的收納箱、盒子，無論是無印、Daiso，還是其他家品店，只要統一風格便是收納的第一步，而水谷妙子家中則是以磨沙、透明、白色為主。

一堆小物，不整理便釀成「大錯」，像是拖板、電線、廚具、小孩的用品等都可用箱子整齊收好；拖板可放入適合尺寸的盒子，而旁邊也用相同大小的盒裝電線，並在電線上貼上所屬電器，使用起來便更方便，按圖詳細看看水谷妙子如何收拾＝＝＞

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不一定要排列放到簡約的盒子中。（monotokazoku@instagram）

收納法二：排序整齊不一定方便

但有時整齊地擺放也不一定見好，像是女生常用的化妝棉、隱形眼鏡，為了乾淨一致，有些人已經棄掉原本的包裝，再排列放到簡約的盒子中，看上去便非常整齊，但其實運作上來一點也不方便，拿起了一個便會開始亂了。水谷妙子強調不要老是想到整理完那瞬間的整齊，而是要配合日常運作，才是真正有用的「收納法」。

按圖看看更多水谷妙子收納小技巧，面對經常在櫃中移動的收納盒、S鈎掉下來又該如何處理？＝＝＞

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比起無印透明收納箱更愛？紙袋收納演變

身為前無印良品產品設計部的水谷妙子當然喜歡無印的產品，很多大型的收納箱子也是其出品，清晰整齊地看到物件所在位置又不失整潔。

她卻分享曾經非常磨沙的收納箱，但硬物終於對小朋友有危險，加上她發現如果暫不使用箱子時收納起來非常佔位置，因而她現在改用可摺式帆布軟盒子，降低危險性之餘，又方便收納，只要在布上貼回標籤，便同樣清楚知道物件擺放位置。

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有時，收納控會執着於購入好看的箱子，水谷妙子擁有不同品牌、尺寸的收納箱，但她還是會舊物重用，像是堆積如山的紙袋，如果都收納不下，其實可用來摺成箱子形，放到櫃子中收納，既環保又慳錢，關上櫃子也看不到是甚麼製作的箱子，不影響外觀。

【收納小物】按圖看看更多水谷妙子好物推介＝＝＞