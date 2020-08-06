【無所良品｜收納推介】MUJI（無印良品）不只收納物品、家居用品，近日九龍灣MUJI更引入食材。日本有無印粉絲開了一個Instagram為大家整合無印良品的好物和推介，更設食譜，身為「無印迷」不妨看看。

日本媽媽Mizi 是一位無印良品迷，因而開設Instagram帳號與大家分享愛用品。（miji_muji@instagram）

日本「無印迷」開IG分享MUJI好物 吸11.3萬粉絲

風格、選色都與「無印風」相符的「miji_muji」，瞬眼看以為是無印良品與粉絲互動的平台，卻原來是一名熱愛無印良品的日本媽媽Mizi開設。

Mizi 不是無印店員，只是位極簡主義者，喜愛趣味斷捨離，無印良品和北歐裝飾都是她的最愛，因而開設Instagram帳號與大家分享愛用品，短短3個月，她已經吸引11.3萬的追蹤者，可見她的分享實用性極高。

熱愛收納的人喜歡購入無印的收納箱，極簡主義者則愛用無印的文具，整齊簡潔的把東西分類，讓人有一種被療癒的感覺，Mizi也不例外，但比起大眾會購入的，她更留意到無印不起眼的小物，令更有效收納，她甚至發揮生活小創意，物盡其用，如普通的書架，她會多買一個放到廚房，用來分類碗碟，她統統會以圖文並茂方式，逐一解說，清晰而明，就算不懂日文也不成問題。

【無印良品好物推介】按圖看看Mizi推介用品＝＝＞

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雖然Mizi是「無印迷」，但也不是盲目支持。能吸引11萬粉絲，皆因她也交了不少「學費」，從而分享一些從品牌買入而後悔的產品，更圖文並茂解釋「中伏原因」，好讓大家知道問題在哪，放在你家中又會否遇到相同問題，極具參考價值。

【MUJI中伏清單｜Mizi不推薦的用品】＝＝＞

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無印良品九龍灣分店引進了日本的「食材市集」、「茶米工房」及推出冷凍食品為食生活。（無印良品）

在家工作必備無印食品？日本人妻自創無印食譜

香港最大的九龍灣MUJI分店，有別其他店，新設「食材市集」、「茶米工房」及推出冷凍食品為食生活，完美複製日本店，也令香港的無印迷能入手更多日本的食品。

除了生活用品，Mizi也非常欣賞無印的食品，她更不甘於按照說明的製作方法，連食品她也要創新、Mix & Match，自創更多意想不到的無印食譜，十分新奇，像是她最愛的無印千層蛋糕，除直接食用外，她已經創了8種食譜如冷藏食用、法式做法、加入芝士等，不少網民也指非常吸引，會跟她的食法一試，有些更大讚味道不錯，在在家工作期間不妨可以學習Mizi的自創無印食譜，又或自己創作一個。

【無印好物推介】按圖看看Mizi推介食品和食譜＝＝＞