很多女生在21歲的花樣年華還是對未來感到迷茫，渴望一場浪漫愛情，生活隨遇而安，可是昆凌在21歲已經步入了婚姻，嫁給了世界級的「王老五」周杰倫，成為人人羨慕的「天王嫂」。

周杰倫和昆凌結婚當時的世紀童話婚禮更是讓人難忘，而昆凌在26歲就已經育有一對兒女，一家四口經常「放閃」曬幸福，有人說昆凌是上輩子拯救了銀河系才能嫁給周杰倫，一夜之間飛上枝頭變鳳凰，她曾被外界熱議是「靠夫成名」、「周董背後的女人」。這段感情在最開始的時候，看起來卻並不那麼對等，可是昆凌卻從不介意旁人指指點點，更用行動證明自己不只於此。

周杰倫和昆凌一家四口經常在IG放閃，幸福美滿的家庭生活羡煞旁人。（Hannah_quinlivan@IG）

周杰倫和昆凌育有一對可愛子女：（按圖看更多）

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昆凌低調保護周杰倫戀情 甘心做背後的女人

昆凌在17歲的時候就和周杰倫相識，當時還是周杰倫透過朋友之手邀約昆凌，在和周杰倫相處了半年之後，她被這個貼心又幽默的大男孩吸引，而周杰倫很早開始就對她傾心，兩人自然而然就開始發展戀情。要和天王級人物談戀愛就注定了站在輿論的中心，乖巧而低調的昆凌年紀輕卻相當有 EQ ，很知道什麼時候說什麼話。兩人對於感情生活一直保持低調，交往期間一張照片都不會發布。

據說她還推掉了大部分談話形式的綜藝節目，避免被追問感情問題，在媒體前也從來不會回答感情的事情，每次被提問都只是尷尬傻笑，因為她一直很害怕自己的回答會影響到周杰倫。成為周杰倫的女朋友之後，昆凌並沒有主動以這個身份去在演藝圈向上爬，也沒有炒作博新聞的行為，默默承受著成為天王女人的壓力。

昆凌在17歲的時候就和周杰倫相識，相處半年後兩人就墜入了愛河。（jaychou@IG）

外國長大的她性格直爽開朗，和周杰倫戀愛後卻一直隱忍，外界施予的巨大輿論壓力幾乎壓垮了昆凌，她曾經為此而將自己與世隔絕，她掙扎著要不要放棄這段感情，因此逃到了美國讀電影，企圖藉由距離去逃避感情，可是就在她逃到美國的第三天，周杰倫就追了過來。

我那一刻突然有一種感覺，就是這個人了。 昆凌

和天王交往讓昆凌備受輿論壓力困擾，一度想放棄這段感情並逃走美國，卻被周杰倫追到美國，十分浪漫。（jaychou@IG）

把周杰倫當「公主」一樣寵愛

2014年昆凌和周杰倫正式結婚，如童話般的世紀婚禮讓昆凌成為了女生夢想中的公主，她表示其實自己並不渴望當公主，反而周杰倫才是擁有「公主心」的那一個。婚後很多人都羨慕昆凌被周杰倫捧在手心寵愛，而昆凌其實也把周杰倫寵成了「公主」。

昆凌是個貼心又細心的好老婆，不但家裏的瑣碎事情都整理得整整有條，也很緊張周杰倫的身體健康，因為他的僵直性脊椎炎經常發作，兒女和丈夫的起居飲食她都很留意。另外她總是會為周杰倫製造不同的驚喜，即使是過了熱戀期還是會給對方寫情信，在周杰倫生日的時候更用自己賺的錢送上名車林寶堅尼作為禮物，也會經常結伴和周杰倫一起打籃球，不論大事小事，她的付出與寵愛一點也不亞於周杰倫，成功鎖住了天王的心。

昆凌是個貼心又細心的好老婆，不但家裏的瑣碎事情都整理得整整有條，也很緊張周杰倫的身體健康。（jaychou@IG）

昆凌曾接受《樂⿂》訪問時被問到，如果遇到老公與⼩孩爭寵時會如何處理？她笑指⾃⼰會先抱起⼩孩再跑去抱住老公，這樣就兩個都抱到了！很多媽媽在生孩子後往往因太疼愛孩⼦，把全部注意力與心思都全放在照顧小孩身上，而別忘了關⼼另⼀半，昆凌說他們一向把另一半放第一位，為了給孩子樹立榜樣，周杰倫更曾對她說：「我會先寵你，再寵孩子。」兩個人對夫妻關係的重視，也成就了幸福的四口之家。

孩⼦都⼤了的時候，另⼀半才是陪伴妳⼀輩⼦的⼈

昆凌把周杰倫當作公主寵愛，照顧無微不至：（按圖看更多）

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昆凌積極工作不靠周杰倫 兼顧事業家庭做丈夫後盾

20出頭的昆凌就要兼任演員、妻子、母親三個角色，對她來說是人生的挑戰，她表示因為自己早婚，不想在老的時候回想年輕時會感到遺憾，成家立室後反而帶給了她更大的力量去衝刺。婚後的昆淩並沒有完全放棄自己事業，相反更加積極工作，還進軍荷李活拍攝電影《高凶浩劫》以及創立了個人時裝品牌JENDES。

很多人都不解昆凌為何成了天王嫂不愁衣食還要如此拼搏？而昆凌則表示：「我很幸運我有個這麼好的老公，大家會認識我，確實是因為他。」但昆凌也認為周杰倫太太身份只是她人生其中一面，自己的人生還是要對自己負責，還是想要當一個努力的人。昆凌用不斷前進證明自己的實力，成為了獨當一面同時兼顧美滿愛情的「天王嫂」。

昆凌結婚後也沒有鬆懈，除了家庭之外更積極工作，不靠周杰倫自己創一番事業。（Hannah_quinlivan@IG）