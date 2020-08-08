兩小無猜、青梅竹馬的愛情總是讓女生嚮往，不過這樣的夢幻愛情只能活在電視和小說裡面。但朱千雪恰恰就成為了童話愛情的女主角，從出世的一刻起就和丈夫吳昆倫（Justin）緣定今生，而且朱千雪有學歷有內涵又有美貌，堪稱是「人生勝利組」。

朱千雪和丈夫Justin結婚一周年，她近日就在IG上傳婚紗照慶祝周年紀念日。(tracytschu@IG)

朱千雪和青梅竹馬的丈夫Justin在Instagram上慶祝結婚一周年，並上傳了去年婚禮的美照，笑容甜美的朱千雪散發著幸福人妻的氛圍，加上留言字句中隱隱滲透著愛意，夫妻兩恩愛表露無遺。

我們約會多少年都沒有關係，結婚後，周年紀念又從頭開始計算。 Doesn't matter how many years you date. When you get married, anniversaries start again at one. Happy first anniversary 朱千雪

朱千雪參選港姐人氣極高 獲封「民選冠軍」

朱千雪在2012年參選香港小姐入行，當年是首屆由市民一人一票選港姐，原是冠軍熱門的她，因為電腦故障問題而最後只能屈居季軍，讓不少觀眾感到可惜，仍然視她為「民選冠軍」。朱千雪出道後拍過的電視劇雖然不多，包括有《On Call 36小時II》、《EU超時任務》和《踩過界》等等，但是她自然又出色的演技深受觀眾喜愛，被網民封為女神。

朱千雪是2012年的港姐季軍，但人氣卻比冠亞軍更高，被網民稱為「民選冠軍」。(tracytschu@IG)

朱千雪和老公青梅竹馬 遠距離無阻感情發展

朱千雪在演藝事業路嶄露頭角的時候，被媒體發現了她和當時仍在拍拖階段的醫生男友Justin同遊新加坡，朱千雪其後也大方承認和男友的戀情，兩人在2014年開始交往，因為男友在加拿大工作的關係，有很長時間他們都是遠距離戀愛。去年朱千雪就正式宣布和Justin的婚訊成為人妻，她和Justin的童話愛情故事也隨著婚訊而曝光。原來朱千雪和Justin打從娘胎時已經結緣，兩位母親在同一間醫院生產，兩家人從他們小時候就已經是世交，青梅竹馬的二人相知相交三十載，從朋友發展成戀人，是彼此的知己也是靈魂伴侶，是現實中無數女生夢寐以求的夢幻愛情故事。

朱千雪在2017年被媒體發現和男友同遊新加坡，其後也大方承認戀情，和男友從2014年開始交往。(tracytschu@IG)

我們第一次見面還未是小孩，我們只是嬰兒。我們的媽媽在同一間醫院同房生小孩，很巧恰地相隔三天就生了她們的第一個兒子和第一個女兒。當小孩時我們都是靠媽媽才會接觸，但現在我們長大了...我們懂得建立屬於我們的友誼，屬於我們的感情，而現在也要開始建立屬於我們的生活。

朱千雪和老公Justin自小青梅竹馬：

朱千雪的另一半Justin為人低調、細心又好學，和朱千雪性格相合，她曾經說過和男友雖然從小認識，可是真正深入了解對方也是成年後的事，當大家慢慢了解後發現彼此有共同的價值觀，而且性格很相似，朱千雪最喜歡對方凡事為別人著想的特點，相處下很舒服，很真實。

入行後，真的很難找到一個傾偈對象，他可以令我完全放下戒心！ 朱千雪

朱千雪和Justin交往時一直都是遠距離談戀愛，但是距離完全阻隔兩人的愛意。(tracytschu@IG)

即使朱千雪和Justin戀愛時候身處異地，感情卻絲毫沒有影響。他們對未來有著共同的目標，朱千雪也會主動飛去與男友相聚，維繫感情。兩小無猜的兩人感情比起一般的情侶更加堅固，最後能夠打破遠距離戀愛的魔咒，修成正果攜手一生。

朱千雪和老公Justin在峇里島低調結婚:

朱千雪勤奮好學 淡出幕前進修增值自己

朱千雪擁有著一顆好學不倦的心，演員並不是她最渴求的人生成就，她醉心學習，更希望增加個人涵養，進修和增值自己。就在朱千雪的演藝事業如日中天的時候，她毅然向無綫申請了一年的假期重返校園，修讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，畢業後又繼續修讀香港城市大學法律博士學位，好學羲勤奮的態度讓人敬佩。

朱千雪除了有美貌有演技之外還十分有内涵，即使有了名氣也不忘繼續讀書進修，好學不倦。(tracytschu@IG)

朱千雪曾經在訪問時透露讀書的原因，是希望有更多的人生選擇權，說讀書的好處就是即使日後離開娛樂圈也不會脫節，也有自己的路可以發展。婚後的朱千雪漸漸淡出幕前，現在的她正在著名律師大樓擔任實習律師，不論愛情、事業皆豐收的朱千雪都是憑自己努力不斷向前，成為大家眼中的人生贏家。

朱千雪淡出幕前充實自己:

有外在美更有内在美 圈中自强不息的港姐還有誰？

美麗的容顏外表，終有一天會隨年月消逝，美貌雖不永恆，但內在美卻可歷久彌新，一個女人只要有內涵，不動聲色也能散發著一種睿智。懂得增值自己的女生，把修養和學識視為伴隨一生的重要財產，豐富自己的人生。除了書本上的學識之外，現實生活中的遊歷也是增加內在涵養的其中之一，比起外貌、金錢和地位，這些不會隨年月逝去的內在美更讓人欣賞。娛樂圈中有不少香港小姐選擇了放棄演藝事業，追求學業，充實自己的人生，才是真正的「美貌與智慧並重」。

【不靠大台自强港姐盤點】: （按圖查看）