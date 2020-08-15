形象清純的新垣結衣，一直在被視為日本「國民女神」，不過近日就出現了新一代的女神接班人，這位「透明系美女」長相甜美清新，打扮自然樸素而且平易近人，更在早前的「日職球員至愛女藝人」中打敗了長勝冠軍新垣結衣榮獲第一名，成為日本新一代人氣女神。

日本新星新木優子被稱爲是新一代的「透明系女神」，更是打敗新垣結衣成爲新一代國民女神。（yuuuuukko_@IG）

小五被星探發掘 14歲開始客串拍電影

說到日本進來最備受矚目的新生代女星，那一定就是新木優子。她是一位模特兒，也是一位演員。今年26歲的新木優子其實很早就出道，在就讀小學五年級的時候因為出眾的美貌就被星探發掘，14歲就已經在電影《青鳥》和《告白》中客串，不過當時的她星途黯淡，正打算放棄演藝圈時，卻被日本雜誌《non-no》看重，成為了雜誌的御用模特兒，靠著亮麗可人的美貌，新木優子漸漸受到年輕人的關注。

26歲的新木優子在就讀小學時就被星探發掘出道，從模特兒到演員，有豐富的演藝經驗。（yuuuuukko_@IG）

打敗「國民女神」新垣結衣 成為日本新一代女神接班人

而人氣漸增的新木優子開始被邀請拍攝電視劇，重新演戲的新木優子的表現也讓觀眾眼前一亮，她在2016年出演電視劇《愛愛外星人》擔任女主角之一，自然又流暢的演技完全不像新人，而且溫柔的形象大受歡迎，成功引起了觀眾的注意。其後她在《CRISIS公安機動搜查隊特搜班》飾演幹練又型格的巡察部長更帶出驚喜，霸氣的眼神加上精湛的演技，不禁讓日本網友紛紛對這個女星印象深刻，更獲得了第 8 屆 CONFiDENCE 日劇大獎的新人獎，新木優子的名字瞬間成為了熱門搜尋。

新木優子在日劇《Code Blue 3》中和新垣結衣、山下智久等巨星有對手戲，表現出色。

而讓她成名的代表作要數去年的日劇《前男友狂》，除了演技再次提升之外，她清新可愛的女友造型瞬間俘虜了不少日本宅男，就連女生都深陷她的魅力中，更在早前的「日職球員至愛女藝人」中打敗了長勝冠軍新垣結衣榮獲第一名，成為日本新一代的女神接班人。

新木優子有美貌有演技，俘虜大批日本宅男：

笑容迷人又率真的 從眾多美女中突圍而出

新木優子長相甜美可人，在眾多日本美女中突圍而出，全因她散發著一股空靈又脫俗不凡的氣質，雖然是正宗的日本女生，但是五官卻帶著混血兒的味道，精緻又不失優雅，是讓人一見難忘的美女。新木優子最致命的迷人之處就是陽光又甜美的笑容。不少網友表示她的笑容就像和煦的春風一樣有治癒人心的魔力，笑起來自然有率真，只要她一笑，整個世界都變得美好了。

新木優子最讓人印象深刻的就是她的迷人笑容，就像陽光一樣溫暖。（yuuuuukko_@IG）

新木優子「令世界都變得美好」的治癒笑容：（按圖看更多）

+ 3 + 2

最近新木優子更推出個人寫真，嘗試小性感路線，小露長腿和白滑玉背，誘人得來又不會過於冶豔，形象百變可塑性高。這樣魅力過人的寶藏女孩可難怪能夠打敗新垣結衣突圍而出！

新木優子的性感形象同樣誘人：(按圖看更多)

+ 5 + 4 + 3

新木優子自從人氣飆升後，她的Instagram追蹤人數也不斷上升，至今已經超過400萬粉絲追蹤，人氣超越深田恭子、有村架純、桐谷美玲等等日本知名女星。而新木優子除了清新的外貌討喜之外，她百變的穿搭風格一樣受到追捧。新木優子的穿衣風格時而清新文青、時而優雅知性，又時而性感迷人，對於衣服的搭配很有潮流觸覺，穿衣的品味時尚前衛，又不失個人風格，自然成為日本女生的穿搭潮流指標！

人氣高企的新木優子Instagram追蹤人數至今已經超過400萬超越深田恭子、有村架純、桐谷美玲等日本知名女星。（yuuuuukko_@IG）

新木優子穿衣風格時尚百變，深受日本女生追捧：（按圖看更多）