「可惜不是你，陪我到最後」一句歌詞唱盡了多少情人間的心酸，並不是每一對長跑情侶都可以像梁朝偉劉嘉玲、蘇玉華潘燦良般修成正果，攜手一生，正如日前宣布正式榮升爸爸的呂方，曾經他和鄭裕玲（Do姐）是圈中的長跑愛侶，拍拖16年最終還是敵不過分手魔咒。

Do姐鄭裕玲與呂方分手後已單身多年。(do_do_cheng@ig)

呂方和鄭裕玲

呂方和鄭裕玲(Do姐)有指是在1991年時因為一起到馬來西亞吉隆玻登台而互生情愫，回到香港後兩人開始約會。交往後的二人發展地下情，直到1993年戀情才曝光。當兩人的關係浮上水面後，可以說愛得十分高調，經常都出雙入對，而且還拍檔一起主持節目。不過這段戀情一直都存在著女尊男卑的關係，當時Do姐的事業正是如日中天，而呂方的事業則發展平平，而且身形又比Do姐矮小，因此這段姐弟戀又被外界稱為「長短腳之戀」。

Do姐一直出名拼博，即使已經是圈中人所共知的「富婆」，但當時她仍很努力賺錢，但是自從和呂方在一起後，她才懂得享受生活，她曾經說過跟呂方拍拖後最讓她感動的一件事，就是看到他一個人托著水果和蔗汁到片場探望她，想要給她驚喜的那一刻。呂方也完全忽視別人說的耳語，曾公開對Do姐發表過愛的宣言：「身邊有Dodo就足夠了。」

呂方和鄭裕玲在1991年相識相戀，這段女尊男卑的戀情又被外界稱為「長短腳之戀」。(那些珍貴老照片@微博)

不過這段曾經熾熱的「長短腳之戀」最後也敵不過分手的魔咒，2008年兩人宣布和平分手，有傳原因是兩人的生活方式太過不同，而且外界不時也會拿兩人的身分和地位來比較，兩人也想有自己的生活空間，因此經過深思熟慮之後決定分手。之後的呂方也有過幾段戀情，最後情定小他16歲的「網絡街市天后」伍惠寶（Rainbow），今年低調結婚並榮升做爸爸，Do姐更十分大方祝賀對方，在電台節目《口水多過浪花》播放了呂方的歌曲《彎彎的月亮》祝福呂方一家。

呂方和鄭裕玲已分手多年各有精彩生活：（按圖看更多）

+ 3 + 2

湯怡和洪卓立

湯怡和洪卓立相愛11年，曾經是娛樂圈的金童玉女，也是一代人心中的童話愛情代表。他們還開設了自己的情侶YouTube頻道「大洪小怡」，分享生活甜蜜點滴。二人互相相伴了人生的三分之一時間，大家也看好恩愛的他們將會步入婚姻的殿堂，但湯怡和洪卓立卻突然在2018年宣布分手，引起全城轟動，網民紛紛表示不想再相信愛情了。有指兩人分手是因為了解，經過相處多年發現大家的價值觀和理念一直都有著分歧，才會漸行漸遠，在相愛的11年裡面，他們經歷過人生高低，經歷過生死，早已超越了情侶的關係，更像是家人，即使最後分開，也會像家人一樣互相支持。

湯怡和洪卓立相愛11年，曾經是娛樂圈的金童玉女，也是一代人心中的童話愛情代表。（yuenkaka@IG）

這段緣份已由男女朋友，變為仍然是會為對方赴湯蹈火的知心好友。 洪卓立

相愛11年的湯怡和洪卓立表示因爲了解而分手，即使分開後還是視對方為知己。（yuenkaka@IG）

我們的青春彼此住了大家，他在我心裏佔了一個很重要的位置，謝謝你成爲了我的三分之一。 湯怡

洪卓立和湯怡曾經是很多人眼中的童話愛情：（按圖看更多）

+ 3 + 2

鄧麗欣和方力申

一句「完了吧，如無意外」唱遍了大街小巷，除了一首《好好戀愛》成為了90年代人的經典回憶，也塑造了鄧麗欣（Stephy）和方力申這對童話情侶，但最讓人意想不到的是這首歌早就預告了他們的結局，為10年的戀情劃下了句號。在他們戀愛的初期一直都是發展地下情，由合作拍攝《獨家試愛》到《紀念日》，他們一直以螢幕情侶示人，後來公開戀情後反而成為了他們壓力的來源，因為在公眾眼裡他們是完美的童話故事主角，帶給了兩人無形的壓力。戲裡戲外相愛10年，導致兩人分手的原因眾說紛紜，有指鄧麗欣想結婚，但是方力申卻一直沒有行動，讓她心灰意冷，也有指方力申緋聞不斷，鄧麗欣終於忍受不了他的花心而斬情絲。縱使兩人逃過了7年之癢，最後還是離不開一個原因「因了解而分手」，分開只因成全。

鄧麗欣和方力申從熒幕情侶變成了真實的情侶，童話般的愛情成爲了90年代人的經典回憶。（《分手再説我愛你》劇照）

十年來我們一直在同一條道路上向著同一方向前行，但漸漸地，我們的步伐開始有點不一致，我們遙望著各自的風景，而對方也悄悄地變成了各自的風景。 鄧麗欣

鄧麗欣和方力申曾是圈中公認的「金童玉女」：（按圖看更多）

+ 3 + 2

愛情長跑是魔咒？情侶易逃不過怠倦期

在感情世界中，我們經常能從身邊找到跟上面幾對情侶相同的影子，從曖昧到熱戀，從熱戀到習慣，最後激情不再只剩下冷漠，步入了怠倦期。相愛多年的情侶經歷過了磨合期，進入了細水長流，生活被柴米油鹽塞滿的階段，這個時候就會突然質疑起自己到底還愛不愛眼前這個人，是習慣還是愛？心理學博士 Barbara Markway 曾於psychology Today上刊登的文章中說過：「當一段關係步入穩定期的時候，人們就會下意識地認為這段關係是否出現了什麼問題。」心理學博士 Barbara Markway分享自己最長聽到交往多年的情侶或夫妻的煩惱「我們之間沒有火花了」、「我們的關係很空洞」等等，她就建議愛情長跑的大家可以嘗試和伴侶找回當時的火花，互相詢問為何被對方吸引，同時也可以增加彼此的親密感，一起回憶戀愛初期的甜蜜時光，保持感情熱度。