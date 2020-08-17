43歲言承旭被嫌老重現F4演技 與小20歲女主角吻戲 父女戀太嘔心?

43歲前「F4」成員之一的言承旭主演内地浪漫愛情劇《我好喜歡你》近日熱播，剛推出就掀起不少話題，除了大家對好久不見的言承旭再次回歸熒幕感到驚喜，他與女主角之間的火花亦成為大家津津樂道的話題。

言承旭、沈月共同演出新劇《我好喜歡你》(原名：交換吧運氣)。（《我好喜歡你》劇照）

言承旭搭檔小20歲女演員 網友嘲：上演父女戀嗎？

2001年播出的一部《流星花園》紅遍大江南北，劇中的演員也因此名聲大噪、大紅大紫，飾演男主角「道明寺」的言承旭更是因為英氣俊朗的外表而獲得超高人氣和關注。誰又會料到十九年後已經邁入40歲的言承旭仍然在拍「偶像劇」，不過這次他所推出的新作得到的評價卻褒貶不一。

言承旭在劇中飾演霸道雜誌總編。（《我好喜歡你》劇照）

43歲的言承旭在劇中爆肌曬身材：（點閱下圖）

這次與言承旭搭檔的女主角是飾演2018年版「杉菜」的沈月，年齡只有23歲的她是内地「95後四小花旦」之一，兩人一傳出合作消息已經引起不少話題。不過，就在萬眾矚目的新劇播出後，卻換來網友的一片吐嘈聲，雖然言承旭帥氣不減，但是仍難逃歲月在臉上留下的滄桑痕跡，大叔與少女在劇中談情説愛，被網友毒舌留言：「這是父女戀嗎？」、「晚飯都吐出來了」、「又老又過氣」、「油膩」……

回顧言承旭當年桀驁不馴的「道明寺」：（點閱下圖）

+ 2

言承旭與沈月相差二十歲。（《我好喜歡你》劇照）

由言承旭和沈月主演的《我好喜歡你》劣評不斷：（點閱下圖）

+ 8 + 7 + 6

2分半鐘7次吻戲 言承旭一把年紀還演「霸道總裁」？

言承旭在新劇《我好喜歡你》中飾演冷酷傲嬌的時尚總編輯，遇見倒楣設計師童小悠（沈月 飾），兩人因為一次意外接吻而交換了運氣，言承旭飾演的角色從年少成名到聲名狼藉，而沈月飾演的童小悠人生卻變得順風順水。

既然是浪漫愛情喜劇，自然少不了甜蜜又浪漫的情節，言承旭與沈月在劇中有不少讓人臉紅心跳的親密戲，在其中一段兩分半鐘的預告裏更是「咀足7次」，是名副其實的愛情甜寵劇。但是，許多網友對過於老套的「霸道總裁愛上我」情節並不買帳，有人批評言承旭無論是外貌還是演技都大不如前、過於油膩，少了當年的英氣與自然。對於男女主角，網民紛紛吐槽「毫無CP感」、「劇情侮辱智商」，網絡上一片全是質疑聲。

言承旭與沈月有不少甜蜜場面。（《我好喜歡你》截圖）

言承旭與小20歲女主角沈月在《我好喜歡你》有多場吻戲：（點閱下圖）

+ 6 + 5 + 4

中年大叔强行扮嫩 演超齡偶像劇男主角？

過去曾經風靡萬千少女，霸占電視熒幕的「鮮肉」男主角們，如今已經一個個步入中年，雖然許多人依舊保持俊朗帥氣外表，不過當年青春稚嫩模樣早已一去不復返，風光不再。不過，「不認老」的他們仍然有許多人繼續嘗試拍攝浪漫愛情偶像劇，角色千篇一律，引來不少抨擊，過了不惑之年的男演員還在扮演「小鮮肉」甚至「學生」，真是油膩十足！

還有哪些大叔喜歡扮演「小鮮肉」？（點閱下圖）