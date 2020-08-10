48歲「凍齡女神」黎姿(Gigi)曾出演過多套膾炙人口的影視作品，帶來許多深入民心的角色，無論是美艷不可方物的「趙敏」，還是清眸流盼的「玉瑩小主」，都讓人尤為眷戀。時光飛逝，如今已淡出娛樂圈十多年的黎姿依然維持美貌，與大15歲富商馬廷強的愛情亦堪稱傳奇。

黎姿(Gigi)今年48歲依然美艷動人！（黎姿@微博）

黎姿微博曬與女兒溫馨合照 48歲女神身材依然超「Fit」

48歲「凍齡女神」黎姿近日曬出與三個女兒的溫馨合照，感性配文表達母親對孩子的愛護。向來重視家庭的黎姿除了忙於事業之外，亦會兼顧家庭，享受與家人一起的美好時光。而黎姿的美貌也常常引起網民熱議，已是三個孩子媽媽的她，彷彿吃了防腐劑，依然美艷動人，喜愛運動的她身材凹凸有致超「Fit」！

黎姿曬出與女兒們的溫馨背影照。（黎姿@微博）

48歲的黎姿被封「凍齡女神」：（點閱下圖查看）

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14歲出道為生計入娛樂圈 燦爛星途背後命運坎坷

出身演藝世家的黎姿，爺爺是「電影之父」黎民偉，姑姑黎宣、黎灼灼都從事演藝行業，出身顯赫的千金黎姿因祖母過世後，家道中落，據悉當時全家只能靠母親做貨車司機勉强維持生計，而黎姿爸爸黎柱因罹患腦膜炎而喪失部分聽力，黎姿從小便體會到人情冷暖，一家人常受鄰居欺負。有傳她家境窘迫時屋内沒有獨立衛生間，用公廁會受人欺負，黎姿爸爸只能在廚房旁邊搭建一個簡陋的便池，做菜時還能聞到便池異味。

黎姿天生麗質、氣質出眾。（黎姿@微博）

黎姿從小就要代母職，在家照顧小4歲的弟弟。當時年僅14歲的黎姿被星探發掘，進入演藝圈打拼，養家糊口。有指她為了演戲而中斷學業，賺錢供養弟弟讀書，全家支柱的重擔落在了黎姿的身上，而弟弟天資聰慧、成績優異，不負所望成為一名醫生。反觀黎姿的星途並非一開始就一帆風順，出道後久久未紅，直到接拍《古惑仔》系列中的結巴「細細粒」才嶄露頭角。

黎姿昔日美貌回顧:（點閱下圖查看）

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黎姿苦捱二十年終出頭拿視后 一場車禍打亂人生全盤計劃

黎姿在《倚天屠龍記》中飾演「趙敏」一角令觀眾留下深刻感覺，更憑藉《金枝慾孽》一舉拿下出道二十年來的首個視后，成為TVB的當家花旦，曾出演過的《妙手仁心》、《珠光寶氣》等多部作品都成為話題之作。

不過就在事業如日中天之際，黎姿的弟弟卻不幸發生嚴重車禍，導致半身癱瘓。當時正在拍攝電視劇《珠光寶氣》的黎姿，每日不管是拍攝到深夜，都會堅持趕到醫院照顧傷重的弟弟，而飛來橫禍讓她毅然決定息影，在事業最巔峰時期宣佈隱退，她淡出娛樂圈並接手弟弟的醫美事業，延續他的夢想。

黎姿為延續弟弟醫美夢想而退出娛樂圈。（黎姿@微博）

黎姿嫁入豪門被指「報恩」？ 患難見真情成轉捩點

就在宣佈退出演藝圈的同年，黎姿再宣佈與大她15歲的富豪馬廷強結婚，突如其來的婚訊震驚娛樂圈。有傳當年馬廷強光鍥而不捨地花了6年時間追求黎姿，而兩人交往了足足7年才結婚，交往期間有傳馬廷強已多次求婚，但真正打動女方訂下終生的轉捩點，就是黎姿弟弟出車禍的那一年。

2008年黎姿與大15歲商人馬廷強註冊結婚。（黎姿@微博）

馬廷強在黎姿人生低谷時不離不棄，陪伴左右給予大量支持，更幫忙為黎姿弟弟尋找名醫，在全家陷入愁雲慘淡時，有指他對黎姿說：「不要做了，我會照顧你一輩子！」令黎姿深受感動，意識到對方就是能托付終身的真愛。雖然當年這段相差15歲的愛戀不被看好，甚至外界有指黎姿嫁入豪門只是為了生計及報恩。但是，如今兩人堅貞不渝的愛情證實真愛的偉大，結婚12年恩愛依舊，更育有三個可愛女兒，一家五口煞是幸福。黎姿曾在結婚9周年時，在社交媒體上分享與老公馬廷強的結婚照說道：

是他願意和我一起慢慢變老，是他將我當成小孩子一樣永遠珍惜。 黎姿

黎姿與丈夫馬廷強愛情長跑結婚12年恩愛如初。（黎姿@微博）

黎姿與家人的生活照：（點閱下圖）

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黎姿從商由零開始學習 事業蒸蒸日上成最强女CEO

從演員藝人身份轉型營商，黎姿一切都要由頭開始學起。過去她曾在訪問中分享自己剛開始連帳目都看不懂，從瞭解公司運作到計數，她一步一步慢慢學習，靠時間磨練，轉型之路雖然艱難卻漸露曙光。有傳黎姿只花了九個月的時間就讓公司重回正軌，在她的帶領下公司規模越做越大，2017年醫美公司更正式掛牌上市，黎姿搖身變成身家百億的最强女CEO。

黎姿接管醫美公司創出佳績。（黎姿@微博）

不進則退，我用我的熱誠去做好這件事。

雖然黎姿息影讓許多影迷粉絲都惋惜不已，但是如今她成功轉型，享受溫暖美滿的家庭之樂的同時，又在經商之路上闖出自己的一片天地，相信旁人都為她的幸福感到欣慰。人生之路或許崎嶇坎坷，無法一直一帆風順，不過在下個轉路口，總是會遇見新的機遇，新的希望！