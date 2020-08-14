彩色一字夾、大髮夾、珍珠夾都已經統統過時啦！今年韓國繼續延續復古風潮，更進化成「復古2.0」，將九十年代的流行元素結合現今潮流，吹起另一股充滿美感的隨性復古風，快來看看韓國女星們如何演繹今季最流行的復古潮流吧！

今年韓國吹起更「大媽風」的復古潮流？（sooyaaa__@IG）

大腸髮圈

被公認為大嬸味濃的「大腸髮圈」相信是不少大媽們的「心頭好」，曾是少女們避之則吉的飾物，誰又會想到今年大腸髮圈竟然成為不可或缺的流行髮飾?在復古風潮的流行下，九十年代的經典飾物被推上「潮流前線」，許多韓國女星開始配搭各式各樣的大腸髮圈，從純色到格紋圖案，款式變化多樣。

搭配大腸髮圈的髮型也是層出不窮，除了基本的馬尾髮型，還可以綁上散發甜美氣息的公主頭或丸子頭，搭配復古味的大腸髮圈不僅充滿亮點，還能增添少女俏皮感。另外更可隨興地綁在手腕上，當作手飾增添造型美感呢！

IU選擇顔色鮮艷的大腸髮圈十分亮眼！（dlwlrma@IG）

韓星大腸髮圈髮型參考：（點閱下圖查看更多）

+ 11 + 10 + 9

鯊魚夾

「鯊魚夾」相信是不少人的童年回憶，小時候經常能看到媽媽頭上隨意夾著鯊魚夾，沒想到今年韓國復古風竟然把鯊魚夾一併帶到現今生活潮流之中。在綁上低馬尾、低丸子頭、公主頭等髮型時，加上一個小巧精緻的鯊魚夾，立刻讓整體造型變得自然又復古。而綁鯊魚夾髮型的秘訣就是一定要保持髮型的蓬鬆感，讓髮絲隨意散落，這樣才能體現慵懶又隨性的復古風！

太妍選擇咖啡色鯊魚夾很有氣質。（taeyeon_ss@IG）

韓星鯊魚夾髮型參考：（點閱下圖查看更多）

髮帶

髮帶一直是復古風的經典不敗款，今年又怎能少得了「它」呢？無論是長髮還是短髮，曲髮還是直髮，髮帶都是能夠百搭的單品，顔色較深的粗髮帶不挑膚色又低調，選擇顔色鮮艷的髮帶如黃色、紅色，就能更添復古味道。臉蛋小巧的女生適合較幼的髮帶，而面型偏圓潤的女生則適合選擇粗髮帶，記得戴上時耳邊兩旁要拉出一些髮絲，更有助修飾臉部線條。

復古髮帶成為Jennie、IU、Rose等韓國女星大愛髮飾！（jennierubyjane@IG）

韓星髮帶髮型參考：（點閱下圖查看更多）