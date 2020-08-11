近日新冠肺炎疫情反覆，加上抗疫半年已經讓不少人身心疲累，情緒健康亮起紅燈。在種種社會及生活的壓力下，焦慮症已成為十分常見的都市病之一，除了重視身體的健康情況外，精神健康亦不容忽視！

情緒病之一的焦慮症不容忽視！（Sydney Sims/Unsplash）

周潤發自爆患驚恐症長期失眠

不少明星在娛樂圈這種高壓環境下工作，常常會因為壓力大，而影響情緒，甚至出現情緒病。人見人愛的「發哥」周潤發，常常以親民又積極的形象示人，誰料他曾經亦深受焦慮症困擾。過去，周潤發在報章撰寫專欄時，自揭拍完電影《臥虎藏龍》後，開始出現失眠、呼吸困難的症狀，因當時「發哥」進軍荷里活時承受巨大壓力，加上他對自己要求過高，因而患上驚恐症，驚恐症是焦慮症的一種。當時他常常會出冷汗、呼吸困難，後來尋求心理醫生幫助，花了3個月時間情況才有好轉。周潤發表示自己開始慢慢調整心情，學會放鬆、放下壓力，才逐漸走出負面情緒。

周潤發曾患驚恐症導致失眠。（Instagram@elenakongmayyee）

周柏豪曾受焦慮症困擾情緒失控

另一名男藝人周柏豪在入行前亦曾深陷焦慮症的漩渦之中，他曾分享自己任職模特兒打算入行前，突然全面爆瘡，甚至連洗臉的時候都會流血，讓他十分沮喪。情緒低落導致暗瘡問題更加嚴重，造成惡性循環，周柏豪憶述當時自我封閉了1年時間「不剪髮、不剃鬚、不外出」，而且經常無故驚恐起來，呼吸困難，甚至聽到奇怪聲音。就連家人的關心在周柏豪耳中聽起來都像是諷刺，他透露自己經常發脾氣「不停鬧屋企人」，朋友都疏遠他。

周柏豪入行前受焦慮症困擾。（punkhippie@IG）

我感覺沒有將來，沒有希望 周柏豪

在家中的那段陰鬱的日子裏，周柏豪開始自學結他並嘗試作曲，他還開始看書、攝影和寫作，充實自己學會了不少東西。他坦言回想起來當時患情緒病不一定是壞事，否則自己也不會找到人生方向，找到自己喜歡做的事情。幸好，他當時得到父母的鼓勵，也願意接受醫生的治療，更遇上人生的伯樂作曲人陳光榮，使他真正的接觸音樂，發掘了自己的興趣並全情投入，不讓自己有空閒時間胡思亂想，逐漸讓意志消沉的自己走出情緒困局，成為熱愛創作和音樂的歌手，在演藝圈找到自己發光發亮的舞台。

周柏豪坦言靠音樂及其他興趣才幫助自己走出焦慮症困局。（punkhippie@IG）

周柏豪如今升級做新手爸爸十分幸福：（點閱下圖查看）

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焦慮症是什麼? 女性患病率比男性高

面對潛在的威脅以及壓力時，焦慮與恐懼是人與生俱來的自然反應，然而當焦慮產生的不安感嚴重影響我們的日常生活時，就必須警惕自己或者他人的情緒狀況。焦慮症包括廣泛性焦慮症、恐懼症、驚恐症、強迫症、創傷後壓力症等。根據《香港精神健康調查2010-2013》，患有一般精神病的比率是13.3%；當中焦慮症，即包括驚恐症及各類恐懼症已佔1.5%。另外，女性患病的機率比男性高，高達20%的人可能在一生中曾患上一種焦慮症，而男女比例約為1比2。

受情緒病困擾不應該逃避問題。（Nathaniel Flowers/Unsplash）

認識焦慮症症狀：（點閱下圖查看）

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患有情緒病並不是一件難以啓齒的事，勇敢面對自己的情緒，才能在困局之中發現希望走出陰霾。而身邊人的情緒也需要多多用心留意，若發現有情緒病的徵兆，應該及時伸出援手，尋求專業與合適的治療，以防止情況惡化。

參考資料：香港心理衛生會