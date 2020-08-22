2020年香港小姐在疫情下如期於8月30日舉行，經歷兩輪淘汰，由肥媽推薦參選的香港與蘇格蘭混血兒謝嘉怡（Lisa）成功晉身12強。有網民形容謝嘉怡為近年「最靚港姐」，直言「很久未有見到如此高質素的佳麗」。

謝嘉怡五官深邃、外表甜美的她在參選前是手術室護士，雖然廣東話不太流利，卻成為大熱佳麗。（IG@lisamarie_tse）

五官深邃 身形成當選最大阻礙？

25歲謝嘉怡的外貌被形容與1999年冠軍郭羨妮有幾分相似，難怪有「冠軍相」。不過，歷屆三甲佳麗大多都擁有苗條身材，在主流的選美中，「標準身材」要有小蠻腰、瓜子臉、如漫畫人物般的纖幼長腿，謝嘉怡在一眾佳麗中卻顯得較為「強壯」。謝嘉怡坦言參賽後已經開始努力減肥，靠「肥媽」提供的餐單3個星期內減去5kg，看起來清減不少。不過也有網民直言謝嘉怡的微胖身材反而看起來更加健康自然，更指港姐的審美定義不應只停留在苗條纖瘦，美的定義應該更多樣化。

謝嘉怡臉圓圓，她坦言會努力減肥應付賽事。（影片截圖）

其實混血佳麗在歷屆港姐選舉中屢見不鮮，擁有混血兒獨特的立體五官，往往「贏在起跑線」，甫宣布參選，就吸引不少觀眾的目光，成為大熱。然而，香港小姐選舉並非「全民投票」，即使討得觀眾歡心，還是要過評審那一關。

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回顧歷屆參選的混血佳麗，大多都是三甲人馬？點圖即看===>

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