《香港小姐2020》日前完成第二輪的真人面試兼網上面試，「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）入選第二輪面試，她是已故百億「海產大王」蔡繼有的孫女，爸爸蔡冠深是全國政協常委、香港中華總商會會長和香港新華集團主席。樣貌甜美又家底豐厚的她，一參選就受到注目，被視為有潛質進入決賽的熱門佳麗。然而，她卻突然在Instagram上宣布退選，讓人意外。

Jocelyn接受傳媒訪問時坦言面試時得悉入圍後的行程，繼而發現與自己的工作行程相撞。為參賽付出不少努力如做運動減肥，她因此大感可惜，但她直言下年有可能會再參選。其實Jocelyn早已是自由身演員，曾經演出電影《家和萬事驚》，即使不參選港姐，粉絲仍有機會在大銀幕上看見她。

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除了蔡頌思，來港9年的KOL蔡小蝶也宣布退選，同樣以工作有抵觸為由。其實香港小姐競選過去也有不少中途退選的參賽者，當中不乏「大熱門 」、「冠軍級人馬 」，退選時讓不少人大歎惋惜。

蔡小蝶也宣佈退選。（IG@xiaodie_cai）

邱淑貞

1987年的港姐選舉是非不少，前後有3個佳麗退選，其中一個就是邱淑貞。當年參選只有19歲，以大熱姿態進入12強，有 着亮麗外形的邱淑貞也被視為是冠軍人馬，在一眾佳麗中是「風頭躉 」。只是鋒芒畢露自然招人妒忌，參選期間被同為佳麗的黃鶯爆出她下巴曾經整容，縱然邱淑貞嘗試解釋，依然無法平息輿論。最後，她在大會的勸諭下退賽。

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然而，她參選之時已吸引電影導演王晶注意，開始進入影壇，首部電影是《最佳損友》，以她飾演的角色「豆豆 」爆紅，至今仍有人以「豆豆 」稱呼她。後來她改變戲路，在《赤裸羔羊》中有性感大膽的演出，被封「性感女神 」，在90年代紅極一時。反之，當年爆料的黃鶯雖然進入10強，但進入娛樂圈後大多飾演閒角，星途際遇都與邱淑貞相差甚遠。

吳佩倫

吳佩倫（Mandy）在2015年參選港姐，身材火辣的她有「fit版楊洛婷 」之稱。同屆雖然有「10A 」港姐麥明詩參選，但她的討論度不輸對方，不科學的「瘦底大胸 」身材更被譽為是近年最高質港姐。她成功入圍第二輪面試，不少網民都說她有望入圍三甲，然而，最後她卻稱因為壓力太大、不想受到傳媒追訪所以退選。退選之後，她到美國繼續讀書，最近她剛剛成為人妻，十分幸福。

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