【以家人之名】繼《三十而已》、《二十不惑》，大陸劇人氣繼續急升，新劇《以家人之名》以家人、成長為題材，又再一次成為熱話，3位大陸新新代演員譚松韻、宋威龍、張新成今次又會勾起觀眾生命中的哪一段回憶呢？

《以家人之名》以家人、成長為題材，成為熱話。（《以家人之名》劇照）

多少人小時候的生日願望都是「快高長大、脫離家人、整天玩樂」，當我們真正長大後，卻發現只想永遠當一個Peter Pan，也承受不起家人離開的傷痛。

人本身就是一瞬間長大的，別人都不知道，只有你知道的一瞬間。 《以家人之名》

《以家人之名》重新定義「親人」 觀眾大讚了溫暖又真實

大陸最新電視劇《以家人之名》以家庭、成長為主題，由譚松韻、宋威龍、張新成主演。

故事講述3位異父異母的「三兄妹」，李尖尖（譚松韻飾）的母親因難產而去世，她爸爸只能獨力撫養她，生性樂觀，加上爸爸的寵愛，沒有成為一個孤僻的小孩；機緣巧合下，李家認識了剛失婚的凌爸，兩位同病相連的單親爸爸決定一同照顧自己的小孩李尖尖、凌霄（宋威龍飾），與收養被母親棄養的賀子秋（張新成飾），組成了2個爸爸，3個小孩的逗趣家庭：「有血緣的不一定能成為家人，但是互相珍惜愛護的人，一定可以。」

劇集重新定義家庭，題材新穎，故事又包含了溫暖、真實情節，因而吸引觀眾追看。

【以家人之名】按圖看故事大綱與人物＝＝＞

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【以家人之名】劇中有不少關於成長、親情的金句，句句啜核＝＝＞

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就算是「家人」也難免要面對分離。（《以家人之名》劇照）

分離，是人生的常態

成長與分離不了關係，我們往往因為各種分離而成長，也是《以家人之名》最大探討的話題。劇中3位主角從小便失去母親，他們內心瞬間變得堅強，比同齡的小朋友也成熟，當他們成為家人，陪伴彼此成長，互相扶持，讓有缺陷的彼此，變得強大，也證明了有血緣關係不一定待你好，沒有血緣也可以是「親人」。

然而，我們都不能承諾永遠陪伴着誰，主角們也因親生家庭、升學等原因，再一次被迫面對分離、失去「家人」，繼而成為最熟悉的陌生人。

長大後的分離，少了份耍賴，多了份無奈，我們都明白人生都是屬於自己的，不能勉強誰為誰留底、改變，一切隨命運拉着走，心裡頓時明白：「啊，這就是成長。」

關係如何扭轉，你我也一同在現實中續寫吧。

【二十不惑】劇中金句，完美解構生活；大陸職場有5字，堪稱「職場潤滑劑」？＝＝＞