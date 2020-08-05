【三十而已｜中國式炫富】高海寧有份演出的大陸劇《三十而已》正在熱播中，憑着貼地探討不同30歲的女生在職場、愛情、生活遇到的危機與現實，成為了近期網絡熱話；當中飾演中產闊太顧佳的童瑤身處在「炫富」的圈子，一同拍照時卻要收埋Chanel手袋，到底「手袋」的意義是顯示個人品味還是炫富？

童瑤是個中產闊太，但也被其他闊太嫌不夠上流。（《三十而已》劇照）

大陸劇《三十而已》貼地主題成熱話 中國式炫富Chanel也不入流？

人到「三十」，許多人都認為是一個分水嶺，大陸最新電視劇《三十而已》以「女人三十」為主題，利用3個有着不同性格、背景、人生與愛情的現代社會女性講述，在上海生活遇到的問題，找來由「小章子怡」童瑤、江疏影與毛曉彤主演。

故事貼地，主角不完美，問題多多，讓觀眾代入感強，當中童瑤飾演一位無憂的全職太太顧佳，加入了「闊太圈」，讓人討論中國上流社會的炫富問題。

上海真正豪宅？按圖看看《三十而已》闊太的生活＝＝＞

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在一眾Hermes手袋下，童瑤的Chanel也要「靠邊站」。（《三十而已》擷圖）

童瑤是個中產闊太，住在上海黃浦江的超級豪宅，面對「東方明珠」，住在這棟樓的人皆是非富則貴，樓層愈高代表愈來有錢，頂層的更是上下三層複式單位，住在12樓的童瑤正正「比上不足，比下有餘」。

童瑤雖是闊太，但不愚昧，情商與智商兼具，身為一個「太太」、「媽媽」，童瑤是相夫教子成功的例子，為了家人，她在劇初一心加入「闊太圈」，初次聚會，拿了一個接近4萬Chanel經典手袋的「2.55」，但身邊每一位闊太都是拿着10萬起跳的Hermès「Kelly」和「Birkin」，拍照時，童瑤只能默默把手袋收起，闊太們更把不合流的她從合照cut去。

【三十而已手袋】按圖看看到底闊太都拿甚麼手袋＝＝＞

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這不是一個包（手袋）這麼簡單，它是武器，我希望拿它可以敲開那扇門。 《三十而已》

後來，為了解決老公公司危機，童瑤決心成為真正一員，不被人看小，她到朋友江疏影店找來藍色鴕鳥皮Hermès Kelly 28，估價20萬起，她的手袋成功引起闊太們關注，更接納她，發布合照。

童瑤決定放棄上流生命，找回自己。（《三十而已》劇照）

童瑤棄上流生活 拎 Charles & Keith返工

名利、金錢讓人迷失，童瑤在劇中也如是，但知性的人設，她希望找回初心，憑自己雙手去創造未來，劇中的手袋正正反映她的成長歷程，由Dior到Hermès，再回歸基本步拿數百元的新加坡小資品牌Charles & Keith ，不容易。

看看童瑤手袋變化＝＝＞

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「30歲」只是1/3人生的時間，只要願意面對自己，追求自己想要的，不着急也不焦慮「三十而立」。

【三十而已】劇中有哪些人生、愛情金句正中你心＝＝＞