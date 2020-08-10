【三十而已】大陸近年不時推出「甜寵腦殘劇」被受批評，卻在這氛圍下，突然殺出《三十而已》，一套以「女人三十」為題，講述由江疏影、童瑤與毛曉彤飾演的3位典型社會女性面對職場、愛情、生活上的困難。貼地寫實，紅遍網絡，也為大陸劇贏了聲望。 近日，《三十而已》迎來大結局，3位完全不同性格的女生面對逝去的愛情，該如何選擇？

《三十而已》講述3個不同的現代女性的故事。（《三十而已》劇照）

所謂「三十而立」，30歲，是許多人的分水嶺，無論是工作上、愛情上，甚或是生活上，好像都在迫我們在選擇，《三十而已》便以此為題，由江疏影、童瑤與毛曉彤主演，同為好友的三人有着不同性格、背景，同時代表着上海，遠至現今社會的女性：獨立自信的王漫妮（江疏影飾）、為家庭拼命擠進上流社會的顧佳（童瑤飾）和善良天真的平凡人妻鍾曉芹（毛曉彤飾）。在劇中，她們均從工作、愛情中學懂找回自我。

【三十而已】按圖看故事大綱與人物，也有高海寧精彩客串演出＝＝＞

+ 11 + 10 + 9

（以下含有劇透）

《三十而已》結局被罵爛尾：江疏影、童瑤失去所有離開 只有毛曉彤重修舊好

她們三人在愛情道路上看似順利卻有暗湧，江疏影以為找到真命天子，卻被蒙在鼓裡，愛上一個有未婚妻男；童瑤相夫教子，為老公生意更擠進闊太圈，換來是男方出軌學生妹；毛曉彤早婚，看似老夫老妻，卻是住在同屋下的陌生人。

【點圖即看】劇中3位女主角結局，童瑤的結局備受批評？==>

+ 4 + 3 + 2

而大陸觀眾最看不過眼竟是，童瑤的結局：老公「許幻山」出軌，為入獄的他還債，收拾殘局；她雖是擊退了第三者「林有有」，卻沒有戲劇式報復，甚至善待第三者。失去了，隱居茶莊，沒有「惡有惡報」的結局，得到滿滿批評。

我比你大幾歲，的確在你這年紀也沒想過這些事情，一個人活在世上18歲之前靠父母養育，18歲之後靠自己謀生，一日三餐，五谷雜糧，衣要蔽體，屋能遮雨，直到組建一個家庭，養育後代，往復循環。 《三十而已》

童瑤飾演的顧佳終於放過拘謹的自己。（《三十而已》劇照）

誰說愛情一定追求「Happy Ending」？

然而，這都是童瑤飾演的顧佳會做出這樣的事，她處事冷靜，做人有擔當，她更是公司的創始人之一，她不會置之不理，會解決事情的，才是她。面對老公求饒，她明白事過境遷，不留戀，以上所做的一切看似為了對方，其實也是為自己。真正的放下，不留戀、不依賴，才是對自己真正的寵愛。

該算的，該還的，都還清了。

妳愛上的是這個男人？還是這個男人身上，屬於另外一個女人的痕跡？ 《三十而已》

或許結局不符合觀眾口味，但她們的故事其實是「待續」，正如我們的人生。（《三十而已》劇照）

愛情從來計算不了，也不是要去改變另一個人，而是經歷過後，你還是在做自己，沒有因為遷就而改變，童瑤做到了，她不再為了別人而活得「完美」，她找回自己的方向。

可能就像江疏影說，我們都不需要被一個城市（或人）去困住，該需勇氣時，就去做，年齡只是數字，歷盡千帆，願我們每個都保有勇氣而已。

【三十而已】劇中有哪些人生、愛情金句正中你心＝＝＞