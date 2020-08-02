【三十而已】「三十剛好，三十萬歲」，每個女生踏入三字頭都害怕改變，無論是容貌上，還是工作上，都希望安安穩穩，要不就平步青雲。高海寧有份演出的大陸劇《三十而已》在7月中播出，探討不同30歲的女生在職場、愛情、生活遇到的危機與現實，成為了近期網絡熱話。

以30歲女性為題的最新大陸劇《三十而已》成為近期網絡熱話。（《三十而已》劇照）

《三十而已》演活3種現代社會女性

女人三十，是單純數字上的改變？還是你已放棄本質，將就世界而改變？

內地最新電視劇《三十而已》以「女人三十」為主題，由江疏影、童瑤與毛曉彤主演。劇中，三位女演員是好朋友的關係，但她們性格、背景、人生與愛情截然不同，代表着3種現代社會的女性：

江疏影飾演一名獨立有自信的王漫妮，工作認真努力，相信自己值得更好，總以俐落簡約風示人，年到30希望事業能更上一層樓，愛情最好能有好結果，與另一半定下來，是典型的現代女性；童瑤則飾演一位無憂的全職太太顧佳，是相夫教子成功的例子，但她不愚昧，情商與智商兼具，同時令她開始思考着如何當「太太」、「媽媽」又可找回自我；最後，毛曉彤飾演的鍾曉芹是家中獨生女，受爸媽寵愛，善良天真，人生沒有什麼目標，生活平順，工作不求名利，是位「便利貼女孩」，已婚，但發現與丈夫觀念漸行漸遠，開始反思重建人生。

【三十而已】按圖看故事大綱與人物，也有高海寧精彩演出＝＝＞

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30歲是不少人的分水嶺，該如何走下去。（《三十而已》劇照）

大概是《三十而已》夠貼地，每位主角都不完美，問題多多，讓觀眾代入感強，再而反思自己人生。3位現代女性各自反映內地女性正面對的狀況外，不少精警金句也反映30歲女性的生活態度。

三十剛好，三十萬歲。 《三十而已》

【三十而已】劇中有哪些人生、愛情金句正中你心＝＝＞

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你敢放棄穩定工作、完滿婚姻，只為做自己？「三十而已。」

30歲，一個具魔力的數字，不年輕，但又不年長，經社會數年洗禮，不像20出頭魯莽衝勁，又不像40、50歲成熟穩重，無論是什麼人，「三十」往往是不少人的分水嶺。

所謂「三十而立」，不但對男性，對於女性，也有既定形象、社會期望，如工作穩定、結婚產子，要是做不到，「廢青」、「剩女」等一大堆標籤隨之而來，3位主角她們同樣面臨自身與人生困境：如何在工作上升職立足？選擇離職、離婚是「找回自我」，還是衝動？

30歲其實只是1/3人生的時間，只要願意面對自己，追求自己想要的，不着急也不焦慮「三十而立」。你會選擇做自己，還是合符社會大眾的期望？

與年齡一同增長的，還有選擇的艱難，和一切不確定性的恐懼。 《三十而已》