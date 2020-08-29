由於新冠肺炎疫情關係，不少人最近在家的時間變多了，正好是機會收拾一下凌亂的房間。要整理又多又亂的雜物，收納工具固然是好幫手。除了IKEA宜家家居之外，MUJI以外，AEON的Living Plaza也是尋找收納好物之選。當有眾多DAISO大創平價收納及生活雜貨小物，令你執屋「斷捨離」時如有神助。回復一個乾净整齊的家居，在家工作自然就更加舒適！

疫情關係讓不少人在家的時間變多，就會想要收拾家居，回復整齊的模樣。（saya.s.a@IG）

不過Living Plaza的收納用品眾多，哪一件貨品才是好用又不會「中伏」呢？最近日本媒體BuzzFeed Japan就公布了2020年上半年最具人氣的10大100 YEN收納產品，前10名竟然全部都由DAISO獨佔，而且在香港的Living Plaza也能購買到類似的產品，大家立即開始尋寶，為收拾家居做好準備吧！

【第10名：垃圾分類袋夾】

眾所周知日本人非常注重垃圾分類，因此她們的家中通常都會有幾個垃圾袋作為分門別類用途。這個迷你的垃圾袋夾可以輕鬆地把兩個垃圾袋夾在一起，一目了然之餘又不用分開幾個垃圾桶分類垃圾，絲毫不佔地方，十分方便！除了分類垃圾袋之外，還可以作固定垃圾袋用途。

【第10名 垃圾分類袋夾】迷你的垃圾袋夾可以把兩個垃圾袋夾在一起而且不佔地方。(BuzzFeed Japan)

按圖看垃圾分類袋夾慳位方法：

【第9名：擠牙膏器】

相信大家都曾有試過牙膏在快要用完時，都會有擠不出來煩惱。這款DAISO的擠牙膏器就可以幫助大家減少浪費剩餘的牙膏，除了操作簡單又實用之外，更附有吸盤設計可以掛在浴室墻上，方便收納又不佔地方，拿取也更方便容易，是眾多擠牙膏器中最受歡迎的一款。

日本Daiso大創的擠牙膏器款式眾多，以這款備有吸盤的設計最受歡迎。(BuzzFeed Japan)

按圖看擠牙膏器的使用方法：

【第8名：濕紙巾蓋】

有沒有試過使用濕紙巾時在包裝打開了幾次之後，封口的膠紙因爲經常開關而變得不夠黏力？濕紙巾的開口一旦沒有封好，水分和酒精就會揮發乾掉，濕紙巾不消一會就變成了「乾紙巾」造成浪費。這個濕紙巾蓋就可以牢固地黏在開口處，保護濕紙巾防止變乾，而且還可以重複使用，輕鬆解決封口的膠紙不牢的問題，價格實惠又實用。

日本Daiso大創的濕紙巾蓋十分實用，價格實惠還可以重複使用。(BuzzFeed Japan)

按圖看濕紙巾蓋的使用方法：

【第7名：口罩套】

新冠肺炎疫情弄的關係，人人每天都要戴口罩，口罩收納都成了一個日常生活重要一環。DAISO就設計了一款簡單又迷你你口罩套。塑膠的質地耐用又可以循環多次使用，外形也更加美觀，放在手袋裏也不會佔地方。要暫時除下口罩時就可以好好保存，比起用信封或只用紙巾夾住口罩，更加方便衛生，每日隨身必備！

人人每天都要戴口罩，口罩收納都成了一個日常生活重要一環。(BuzzFeed Japan)

按圖看口罩套的使用方法：

【日本DAISO大創最受歡迎人氣產品排行榜Top6】：（按圖查看）

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資料來源：BuzzFeed Japan