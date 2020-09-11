小資女置業｜經紀教路5個睇樓必學細節：這情況比遇凶宅可怕？

農曆七月鬼門開，相信有許多人特別忌諱在鬼月租屋、買房，深怕這個時機會影響到住房品質，所以地產業通常在暑假都會碰上淡季。令人驚訝的是，近幾年買房年紀下降，年輕人也較不會排斥「鬼月買房」一事，加上今年因為疫情導致民眾不能出國，反而買房率大增！今天「PinkTalks女子相談所」邀請到台灣房地產業的資深中介「方如宸」，一起來聽聽租屋或買房需要注意哪些事情吧～

第一次睇樓唔知要注意咩？不老實房東比鬼可怕？按圖看專家分享5大睇樓必留意細節，更親授私人驗屋流程▼▼▼

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以上5點與「租屋、買房」相關資訊不知道有沒有幫助到大家，編輯最害怕的就是碰上不老實的屋主了（聽起來太可怕），如果還沒碰上租屋、買房相關問題的人也沒關係，相信在不久的將來大家都會有需要的時刻！

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