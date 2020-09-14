現今女性自我意識逐漸覺醒，近年以女性題材為主題的現代都市劇大受歡迎，繼早前熱播的都市女性情感劇《三十而已》好評不斷後，再有一套以30歲女性的生活爲主題的劇集《他其實沒有那麼愛你》大受歡迎。劇中講述4個即將步入30歲的都市女性，陷入了各自在人生和愛情上的瓶頸，在痛苦中成長，最終微笑繼續前行的故事，觸動大批女性觀眾共鳴。

繼早前熱播的都市女性情感劇《三十而已》好評不斷後，再有一套以30歲女性的生活爲主題的劇集《他其實沒有那麼愛你》大受歡迎。（《 他其實沒有那麼愛你》劇照）

四位性格各異的女主角 展現四種截然不同的愛情與人生觀

孫藝荷：瘋狂女漢子 面對愛情委曲軟弱

宋茜飾演的孫藝荷是電視台的製作人，看似獨立又堅强的女强人，其實内心是個瘋狂的女漢子，平常樂觀又直爽，但是卻很容易在愛情裏面失去自我，為了愛人委曲求全，是感情至上的浪漫主義者，但最後遇上真正懂他的人而勇於出擊的行爲讓人敬佩。

讓你低到塵埃裏的愛都是假的，短期來看這樣的愛情會讓你快樂，長期來看卻是一種非常危險的消耗。

孫藝荷爲人樂觀直爽，卻很容易在愛情裏面失去自我，為了愛人委曲求全，是感情至上的浪漫主義者。（《 他其實沒有那麼愛你》劇照）

任染：事業型女强人 缺乏安全感

李純飾演的任染是大型公司的副總裁，她靠自己的努力一步一步走到今天的位置，是個不折不扣的事業型女强人，對於工作她行事利落果斷，可是對於愛情她卻像小女人一樣缺乏安全感又小心翼翼，和有婦之夫的男人藕斷絲連，害怕付出會得不到相對的回報，但又不捨得放棄愛了這麼多年的男人，爲了愛滿身傷痕。

誰也保證不了，愛一個人就能一生一世，就能永遠不變心，永遠不離婚。

任染是事業型女强人，卻愛上有婦之夫，對於愛情她就像小女人一樣缺乏安全感又小心翼翼。（《 他其實沒有那麼愛你》劇照）

丁丁：富二代女孩 單純直率

張佳寧飾演的丁丁是練習生經紀人，是個備受寵愛的富二代女孩，個性熱血又直率。家人爲了她未來著想不斷爲她安排相親，她和其中一個相親對象成爲歡喜冤家，緣分讓他們從冤家到相知相愛，兩人的愛情線充滿喜感又甜蜜，會讓人產生想戀愛的感覺。雖然張佳寧最為單純，卻經常語出驚人，不經意就點醒了其她三位姐妹。

在現在這個社會是沒有人爲了愛情付出一切的，爲了拯救對方而犧牲自己的，只有遊戲裏有。

丁丁個性熱血又直率，和其中一個相親對象成爲歡喜冤家，緣分讓他們從冤家到相知相愛。（《 他其實沒有那麼愛你》劇照）

王欣怡：單親媽媽 堅強獨立

盧靖姍飾演的王欣怡是一名單親母親，前夫是玩世不恭的歌手，她的職業是健身教練，經常都在健身中度過。獨自撫養兒子的她一直在學習如何做個好母親，演出了一名離婚後也能活得自信又優雅的獨立女性，更遇到了第二次的愛情，在愛情世界中重新出發。

知道婚姻本質以後還願意結婚的，才是真正的英雄主義。

王欣怡是一名單親母親，她演活了一名離婚卻依然堅强獨立，活得更美好的失婚女性。（《 他其實沒有那麼愛你》劇照）

《三十而已》帶我們見識了世上的各種渣男，從失敗的愛情和人生中汲取經驗，但《他其實沒有那麼愛你》沒有出軌和離婚，而是聚焦在「婚戀問題」作為核心議題，畢竟現實中並不像電視劇經常會上演離婚、出軌的戲碼，只有平淡的愛情才是最真實的。劇集利用幽默又溫暖的方式探討4位職場女性在情感上遇到的問題和苦惱，網民大讚4位女主角三觀超正，很值得現今的女性學習。

雖然主角的設定並不是普通的女生，但是她們在愛情上面臨的問題確是大部分女生都會遇到，例如愛情至上的宋茜爲了討男朋友歡心，願意委屈自己，即使不喜歡做的事情都會為對方而做，卻在愛情裏失去了自我，生活中總是會看到很多這樣的女孩，把男朋友放在自己之上，小心翼翼地保護著脆弱的愛情。但她的故事是更想各告訴各位女生，如果愛情讓自己變得卑微，那就不要也罷。

他要是不喜歡你平時的樣子，他跟你談戀愛幹什麽！

現實中很多爲了另一半而委屈求全的女生，漸漸在愛情裏面丟失了自己，這樣卑微的愛情不要也罷。（宋茜工作室@微博）

《他其實沒有那麼愛你》每集都會出現很多發人深省的金句，最讓筆者印象深刻的一句金句，是告訴30歲卻仍然單身的女性，不必把自己的價值奠定於婚姻和男人身上，30歲之後的人生任務應該是學習接受不完美的自己，懂得欣賞自己：

有男人也開心，沒有男人也會讓自己開心，開不開心完全不在於別人，而在於自己。

《他其實沒有那麼愛你》30+女生共鳴金句：(按圖看更多)