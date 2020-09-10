最近天氣陰晴不定，踏入9月又快到秋冬轉季的時刻，皮膚也容易處於不穩定的狀況，不時出現敏感或者長痘問題。對付轉季敏感肌，做好基本保濕功夫更是重中之重。

轉季時更要注意保濕，以下就為大家帶介紹十款不貴又好評的台灣醫學級護膚品！(choisaaaa@IG)

台灣大型藥妝店康是美早前就公開了「年度十大熱賣醫學護膚品排行榜」。榜上有名的都是大受台灣女生喜愛及好評的醫學級品牌護膚品，產品有專家認證下讓人用得安心又放心，而且大部分產品都在香港買得到，要購買轉季護膚品，的女生就要參考入手了！

【第10名 DR.WU 玻尿酸保濕精華液 （HK$260/15ml）】

台灣醫美品牌DR.WU不但在當地人氣興盛，就連在香港也是十分知名，全因DR.WU的產品不但天然無添加，敏感肌也可以放心使用，而且價錢親民，是一款小資女都可以負擔得起的精華。當中這款玻尿酸保濕精華液更是DR.WU長期熱售的皇牌產品，運用了他們唯一的專利技術「智慧型肌因活水科技」，加上大小分子的玻尿酸，達到高度保濕和鎖水的效果，每次擦完後都會感受到皮膚水嫩滋潤，就像敷完面膜一樣的效果。

玻尿酸保濕精華液是DR.WU長期熱售的皇牌產品，每次用完皮膚都會水嫩滋潤，像敷完面膜一樣。（DR.WU）

【第9名． Neogence 玻尿酸保濕原液 (HK$313.9/30ml)】

Neogence是台灣少數擁有自己實驗室的醫美品牌，擁有皮膚科醫生和自家研究團隊，產品和成分都有保證。Neogence最初期推出的就是玻尿酸系列，也是他們最受歡迎的皇牌產品，不少使用者都表示Neogence的玻尿酸保濕原液效果十分顯著，而且還有舒緩和穩定敏感肌膚的功效。另外這款保濕精華液使用的是高濃度的NASHA級玻尿酸，因此質地比起市面上的玻尿酸較為濃稠，但擦上臉卻不會感到粘膩。當中成份無添加酒精、香精等化學劑，即使敏感肌使用也非常安心，最重要是價錢親民，性價比超高！

使用者都表示Neogence的玻尿酸保濕原液效果十分顯著，而且還有舒緩和穩定敏感肌膚的功效。（康是美）

【第8名． PEZRI 4D玻尿酸保濕生物纖維面膜 (台幣NT$1080/3片)】

這款面膜的面膜紙使用了生物纖維的材質，特殊的隱形微纖膜質地更加貼合肌膚，而且可以加速精華液吸收的速度，滲透性更佳，比市面上一般的傳統生物纖維面膜有高達40倍的吸附能力。另外這款面膜主打4D玻尿酸原液，高濃度的原液讓皮膚瞬間水分飽滿，平常皮膚容易暗沉、乾燥或油水不平衡的女生很適合敷這款面膜。不過比較可惜的是暫時未能在香港購買到這款面膜，只能尋找代購或者到台灣旅行時再入貨了！

這款面膜主打4D玻尿酸原液，高濃度的原液讓皮膚瞬間水潤飽滿，皮膚容易暗沉、乾燥或油水不平衡的女生很適合。（PEZRI ）

【康是美人氣醫學保濕護膚品排行Top7】：(按圖看更多)