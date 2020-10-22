女生語錄｜蔡康永10句抵死金句：別只在乎結局　人生的結局只是死

撰文：VOGUE Taiwan
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聽康永哥一席話，勝過讀萬卷書呀～出了兩本關於「說話的藝術」的書，也出了兩本關於「情商」的書，節目裡時常被小S稱為「讀書人」的蔡康永，對於人生、人際關係、情緒都有獨特的見解，不像市面上的心靈雞湯一味正能量讀起來多少有些做作，蔡康永總能用一針見血卻帶點幽默的方式突破盲點，讓我們獲得能量的同時也忍不住會心一笑。今天我們蒐集了10篇超有感金句，如果你正面臨低潮、撞牆期，往下看或許你也能豁然開朗⋯⋯
蔡康永對人生、人際關係、情緒獨特的見解，10篇超有感金句（按圖看更多）
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：蔡康永：愛情消失時別問自己做錯什麼，大部分的事都與對錯無關，別找理由怪自己】